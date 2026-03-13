Proyecto de ampliación de la Autopista Norte en Bogotá recibió luz verde para iniciar obras

Bogotá Autonorte Ampliación Foto: Sebastián López Ramírez

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La ampliación de la Autopista Norte de Bogotá, uno de los proyectos de infraestructura más esperados, y más discutidos, para mejorar la movilidad hacia el norte de la capital, está cerca de iniciar su fase de construcción. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que ya se cumplieron las condiciones necesarias para que el concesionario del proyecto Accesos Norte Fase II firme el acta que formaliza el comienzo de las obras.

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El documento habilitaría el inicio de las intervenciones durante marzo de 2026, luego de que se verificaran los requisitos técnicos, jurídicos, financieros, prediales y ambientales contemplados en el contrato de concesión.

Durante la etapa de preconstrucción, el concesionario Ruta Bogotá Norte S.A.S., junto con la interventoría y la ANI, avanzó en la aprobación de los estudios y diseños del trazado, el cierre financiero del proyecto y la gestión predial necesaria para las primeras unidades funcionales. También se obtuvieron licencias y permisos ambientales que permitieron que se fiera la luz verde para iniciar las obras.

Entre los avances clave está la licencia otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales mediante la Resolución 029 de 2026, que habilita las primeras intervenciones contempladas dentro del proyecto.

Las primeras obras

Las primeras intervenciones se concentrarán en el tramo de la Autopista Norte comprendido entre las calles 191 y 245, una zona que en los últimos años se ha convertido en uno de los principales cuellos de botella para quienes se movilizan entre Bogotá y los municipios del norte de Cundinamarca. Sin contar las constantes inundaciones que se presentan el el punto en temporadas invernales.

Las obras contemplan la construcción de dos nuevos carriles mixtos por sentido, así como un carril exclusivo para el sistema TransMilenio entre las calles 191 y 235.

El proyecto también incluye la intervención de los carriles actuales, la construcción de carriles de adelantamiento para los buses del sistema en las estaciones proyectadas y la adecuación de infraestructura para peatones y ciclistas, con andenes y ciclorrutas a ambos lados de la vía.

Adicionalmente, se prevé la construcción de retornos a desnivel a la altura de las calles 235 y 242 y el desarrollo de los estudios y diseños para una intersección en la calle 201.

El proyecto que promete mejorar el ingreso y la salida de la ciudad

El proyecto Accesos Norte Fase II contempla cerca de 17,9 kilómetros de intervención vial y busca mejorar la movilidad entre Bogotá y los municipios del norte del departamento, un corredor que concentra buena parte del tráfico que ingresa y sale de la ciudad por este sector.

La Autopista Norte es uno de los principales accesos a la capital y, al mismo tiempo, una de las vías con mayores niveles de congestión, especialmente en horas pico y durante los fines de semana, cuando el flujo vehicular aumenta hacia municipios de la Sabana. Ya es costumbre para quienes transitan por la zona lidiar con trancones que pueden extenderse durante horas.

Con la firma del acta de inicio de la fase de construcción se formalizaría el arranque de las obras, mientras la ANI continuará con el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del concesionario y al desarrollo del proyecto en los próximos años.

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