“Puedo asegurar que he actuado bajo presión y renuncio al preacuerdo”: Jhonier Leal

Durante la audiencia en la que se pretendía avalar el preacuerdo entre Jhonier Leal y la Fiscalia General de la Nación, ante juzgado 55 penal del circuito de Bogotá, quien hasta este momento es señalado de acabar con la vida de su hermano Mauricio Leal, y su mamá, Marleny Hernández, y había aceptado cargos, hizo una contundente declaración que daría un inesperado giro en el proceso.

Se trató del anuncio de retractarse del preacuerdo que habría hecho hace unos dos meses, de la mano de la Fiscalía, el cual hablaba de una pena de 330 meses de prisión (27 años y 6 meses), así como una multa de 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes y a hacer un acto de perdón público a las víctimas.

Las declaraciones de Jhonier se dieron luego de que la abogada del imputado, Ana Julieth, solicitará a la juez que no se impartiera legalidad en el preacuerdo, el cual estaba respaldado en 203 elementos probatorios sobre la responsabilidad de Jhonier en el crimen.

Asimismo, la abogada solicito a la Fiscalía las garantías de protección para su defendido y su familia, pues alegan haber recibido múltiples amenazas. “El señor Jhonier Leal no es otro tipo de especie, es un ser humano, ciudadano colombiano, que tiene derechos y se ha visto afectado en su nombre por la situación”, indicó la defensa.

Además, responsabilizó al Estado por la seguridad tanto de su defendido como de la defensa para garantizar la continuidad del proceso. “Es el estado colombiano el responsable de propender por nuestra seguridad, no puede ser que el prestigio de las entidades este por encima de los derechos fundamentales”, aseguró la abogada.

Lo que dijo Jhonier Leal

Luego de la intervención realizada por la defensa del acusado, la juez le otorgo la palabra a Leal para ratificar o desmentir la confesión sobre la supuesta culpabilidad en el crimen.

“Ahora estoy más claro y consiente, en este momento puedo asegurar que he actuado bajo presión y el día de ayer tomé la firme decisión de renunciar a este preacuerdo, he trabajado de manera honesta y sencilla. Solamente he vivido para servir a mi familia”, afirmó Jhonier Leal

Noticia en desarrollo...

