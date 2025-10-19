Puente de la calle 153 con autopista norte va más del 60 % ¿Cuándo estará listo?

Con corte al 6 de octubre, tiene un avance del 62.49%. Foto: IDU

Aunque la esperada obra del puente de la calle 153 con autopista norte ha enfrentado diversos desafíos que han generado retrasos y modificaciones contractuales, su construcción registró avances importantes en lo corrido del mes de octubre. Con un avance general de 62,49 %, el IDU ya le puso fecha de entrega al proyecto.

Desde las 7:30 a. m. del sábado 18 de octubre, inció el proceso de vertimiento de concreto en el molde en la viga transversal sobre el ancho del puente que conecta las vigas principales, así como y el vaciado de las vigas de cimentación de la terminación de la oreja occidental.

La entidad aseguró que en las próximas semanas se realizará el armado y vaciado de columnas, así como la construcción de mampostería, para conformación de la placa de trasferencia, en la oreja del costado occidental. Su entrega está proyectada para el cuarto trimestre del 2026.

Proceso sancionatorio por retrasos

La actual administración recibió la obra con un 11,23 % de avance. El proyecto, financiado a través del mecanismo de Valorización (Acuerdo 724 de 2018), es ejecutado por el Consorcio Vial Colombia 2021, conformado por INZIGNIA CONSTRUCTION., (34 %), CASS Constructores S.A.S. (33 %) y Solarte Nacional de Construcciones S.A.S. – SONACOL S.A.S. (33 %).

Según el IDU, la ejecución de la obra ha enfrentado diversos desafíos que han generado retrasos y modificaciones contractuales. Además de retrasos con el contratista, incluso se encontró la necesidad de ajustar el diseño en la cimentación del puente vehicular.

Por lo anterior, la entidad adelanta un proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento al cronograma de obra vigente, por $243 millones.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.