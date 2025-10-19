Persecución y balacera en la av. Boyacá tras robo de camioneta deja dos capturados

Cámaras de seguridad captaron el robo y la huida de los asaltantes. Foto: Archivo Particular

Una balacera se registró en el occidente de Bogotá, en horas de la noche del sábado. Sucedió en medio de la atención a un atraco ocurrido momentos antes en una zona residencial, en donde delincuentes armados con revólver robaron la camioneta de un comerciante. Las autoridades no reportaron heridos.

Los hechos ocurrieron en la localidad Tunjuelito, a lo cual, el mayor, Ibrihan Cuero, comandante de la estación de Policía, detalló: “en las últimas horas, en la localidad se logró la captura de dos ciudadanos por los delitos de tráfico, fabricación y porte de arma de fuego y por el delito de hurto. Estos sujetos, minutos antes, en el sector del barrio Isla del Sol, con arma de fuego intimidaron a un comerciante, que se transportaba en su vehículo particular, despojándolo del mismo y hurtándole algunos elementos personales”.

Información suministrada por la red de apoyo del sector fue clave para que el cuadrante iniciara un plan candado con las patrullas de vigilancia de la localidad, logrando, tras varios minutos de persecución, la interceptación del vehículo sobre la Avenida Boyacá con carrera 25.

La reacción de los asaltantes, no obstante, fue recibir a disparos a las autoridades, quienes lograron arrestarlos luego de un cruce de disparos. “Al momento de requerirlos, logramos la captura de estos dos ciudadanos, en su poder se les encuentra un arma de fuego tipo revólver y algunos elementos que habían sido hurtados al comerciante. Estos ciudadanos son dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, añadió el comandante.

En Tunjuelito, en lo que va del año, la Policía ha puesto a disposición 28 personas por el delito de porte y tráfico de armas de fuego y ha recuperado 89 vehículos.

Los segundos contaban y policías no dudaron en desplegar un 'plan candado' en #Tunjuelito para ubicar una camioneta hurtada y capturar a dos hombres armados tras el cruce de disparos.



Esto no es suerte, es el resultado del trabajo de quienes patrullan las calles de Bogotá. pic.twitter.com/vOV11UrkQd — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 19, 2025

Hurto de vehículos en Bogotá

En la capital, las zonas más urbanizadas concentran el mayor número de casos de robos de vehículos. Bogotá y sus alrededores encabezan el listado con 32.2%, seguido por Antioquia (18.3%), Valle del Cauca (15%) y Atlántico (10%). Así lo concluyó el más reciente informe de SVR (Recuperación de Vehículos Robados) a cargo de la empresa Ituran, una firma que ofrece pólizas de protección a conductores.

Basado en los vehículos adscritos a su sistema durante el primer trimestre de 2025, señalaron que factores como la alta densidad vehicular, la movilidad constante y la actividad comercial parecen influir en la recurrencia del delito en estos territorios.

“Estas cifras muestran que, aunque el fenómeno tiene un alcance nacional, su intensidad se siente especialmente en los principales corredores urbanos y logísticos del país, donde la exposición de los vehículos es mayor y los delincuentes encuentran más oportunidades”, señalaron.

