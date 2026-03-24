Puente de Venecia alcanza 80% de avances: ya hay fecha de apertura

Avances del puente de Venecia. Foto: IDU

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El esperado puente de Venecia ya tiene fecha estimada de habilitación. Es considerado el hito del grupo 1 de la obra de la troncal av. 68, el cual ya registra un 81 % de ejecución. Tras una nueva verificación de las obrsa, el IDU notificó que espera habilitar el puente entre noviembre y diciembre de este 2026.

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Con el fin de esta obra, se contempla la habilitación de carriles para tráfico mixto y para Transmilenio en diferentes sentidos de la av. 68, así como la articulación de los flujos vehiculares a través del puente y sus ramales.

Avances recientes

El proyecto registra los siguientes avances: ya se completó la cimentación total del puente, incluyendo la construcción de los 523 pilotes y los 12 dados. En cuanto a la superestructura, se han izado las 15 vigas previstas y se avanza en la construcción de los estribos, con tres ya finalizados y uno en ejecución.

Sobre lo que viene, se contempla la fundida del tablero vehicular y el inicio de la instalación de las barandas metálicas del puente.

Orlando Molano, director del IDU, indicó: “vamos a trabajar para que entre noviembre y diciembre (de este año)y a los tengamos listos y seguir avanzando en el primer nivel para mejorar la movilidad. Seguimos avanzando: son casi 800 personas trabajando en turnos (en este grupo 1) para transformar esta ciudad en una más moderna y mejor conectada”, explicó.

Grupo 1 de la av. 68

Este puente hace parte del grupo 1 de la av. 68, comprendido entre la Autosur y la calle 18 Sur. La actual administración recibió este grupo en enero de 2024 con un avance del 39,91 % y al 16 de marzo de 2026 ya registra un 60.98 % de avance.

El proyecto tiene una longitud de 2,83 km, además de 62 mil m2 de espacio público y zonas verdes. Contempla también la construcción de 1,83 km de ciclorruta, un puente vehicular, cuatro pasos peatonales deprimidos para el acceso a la estación Primero de Mayo y tres estaciones de Transmilenio a lo largo del grupo.

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