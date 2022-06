¿Qué ha pasado con los contagios por Covid-19 en Bogotá? Esto dicen las cifras

En Bogotá, desde finales de abril no es obligatorio el uso de tapabocas. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

En el último mes, en Bogotá, poco se usa tapabocas. Pese a que existe un importante número de ciudadanos que mantienen las medidas de bioseguridad que fueron obligatorias hace casi dos años, cuando se conocieron los primeros contagios por Covid-19, hoy en día buena parte de los capitalinos han dejado el tapabocas atrás.

Ahora utilizarlo es opcional, y eso, en parte, ha permitido que la percepción que tenía la ciudadanía, ante un fácil contagio, disminuya considerablemente, dicen los expertos. Pero, a su vez, esta situación estaría relajando de más cierta población, que, sumado a que no han completado su esquema de vacunación, podrían verse afectados.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud ha dado un parte de tranquilidad en Bogotá, debido a que los contagios, pese a no usar tapabocas, no son mayores a comparación de los peores días que se vivieron durante la pandemia. Pero también hay alertas a las que la secretaría no deja de ponerle la lupa.

De acuerdo con recientes cifras recolectadas por la entidad, Bogotá, hasta este lunes 6 de junio, tiene 1.980 casos activos por Covid-19, lo que significa un aumento del 38.6 % en comparación con los indicadores que se tenían la semana pasada. En cuanto a muertes por el virus, se habla de 29.497 víctimas desde el inicio de la pandemia, mientras que, en los últimos siete días, han muerto siete personas.

Alejandro Gómez, secretario de Salud, advierte que entre los bogotanos hay cierta “tranquilidad” porque han recibido alguna dosis del biológico que contrarresta el contagio, pero el no completar el esquema, permite que situaciones como las que se ven hoy en día sigan ocurriendo, y tal vez aumentando.

“Las vacunas están dando una protección de entre cuatro y seis meses, por eso los refuerzos los hacemos entre ese lapso. Las personas que no han completado el esquema, en este momento, no tienen suficiente protección. De modo que estamos viendo un incremento que todavía no nos alarma en la ciudad de Bogotá, pero que sí hay que tener cuidado”, indicó.

Al leve aumento por contagios de coronavirus, se suma el pico de enfermedades respiratorias por el que pasa la población pediátrica (de uno a 17 años, aproximadamente). Esta situación ha provocado un aumento considerable en la ocupación de camas hospitalarias para su atención, hecho que se convierte en otra alerta para el personal médico y los bogotanos.

Actualmente, en la capital hay una ocupación del 70.2 % en las Unidades de Cuidados Intensivos, mientras que en las UCI para pacientes covid, hay una ocupación del 47.5 %. En este último indicador se incluyen pacientes no covid que están en dichas camas porque han hecho falta para tratar sus enfermedades respiratorias que no tienen que ver con el virus.

El cuerpo de salud y el personal médico ha establecido que este pico de enfermedades respiratorias no se le atribuye directamente al no usar tapabocas, sino que podría obedecer a dos aspectos fundamentales que, posiblemente, no han sido tenidos en cuenta. El primero podría ser por las condiciones climáticas que han tenido serias variaciones desde finales del año pasado, cuando se confirmó que en buena parte del 2022 las lluvias serían protagonistas. El segundo aspecto se relaciona con el hecho de que la población estuvo confinada cerca de dos años, por lo que al salir, las tradicionales gripas bogotanas retornaron, pero esta vez con un poco más de fuerza.

Julio Chacón, epidemiólogo de la Clínica Reina Sofía, señala que sí ha evidenciado un importante cambio en las pruebas que llegan para analizar. “Después de venir de pruebas negativas, negativas, negativas, hemos notado que han aumentado los casos de pacientes positivos para covid, pero con síntomas leves”, explica.

“En la clínica en donde trabajo, después de tener 82 camas destinadas para covid, ahora tenemos casi que un paciente por semana por el virus, hospitalizaciones largas no tenemos, la mayoría son pacientes de consultas esporádicas. Pero el número de casos que hemos visto en el laboratorio en donde procesamos las muestras de covid, sí ha tenido un leve aumento y son personas con síntomas leves”, agrega el epidemiólogo.

Según Chacón, los casos que ha conocido son de adultos mayores, quienes no han completado el esquema de vacunación, afirmación en la que coincide con el secretario de Salud, Alejandro Gómez. Es por esto que las entidades invita a los bogotanos, de todos los grupos etarios, para que puedan acudir a los centros de vacunación que todos los días están funcionando en la capital, para así completar el esquema, los refuerzos y, no descartar del todo el uso de tapa bocas.

Casos de covid activos en Bogotá

La plataforma Salud Data, de la Secretaría de Salud, informó, con corte a este fin de semana, que las localidades con más casos activos son:

Suba: 304

Engativá: 273

Chapinero: 177

Kennedy: 105

Las cifras revelan que las mujeres, entre los 30 y 50 años, son quienes reportan más contagios por Covid-19, con cerca de 390 casos. Mientras que en hombres, en ese mismo rango de edad, a la fecha han reportado 262 casos.

😷¡Si presentas síntomas de gripa, recuerda usar correctamente el tapabocas! De esta manera ayudas a proteger del contagio de enfermedades respiratorias a otras personas. #NosCuidamosDeLasIRA pic.twitter.com/9sEZblg8XI — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) June 6, 2022

¿Cómo va la vacunación en Bogotá?

La Secretaría de Salud reporta que hasta el pasado sábado 4 de junio, los niños entre 3 y 11 años (última población etaria a la que se le autorizó la vacunación) tenían un avance, en primera dosis, del 75,1 %, mientras que en segunda dosis el indicador se ubica en el 52,81 %.

En cuanto al resto de la población, de más de 12 años, el 98,5 % cuenta con la segunda dosis, mientras que el 110 % ya cuenta con la primera dosis.

Los capitalinos que aún no tienen la segunda dosis, o las dosis de refuerzo, puede visitar las redes sociales de la Secretaría de Salud, en donde a diario se publican los puntos y horarios de vacunación. Recuerde que la aplicación del biológico es gratuita y para que se la suministren debe presentar su documento de identidad, los menores de edad deben ir acompañados de un adulto.

👋Ten en cuenta los puntos habilitados en Bogotá durante este lunes 6 de junio para la vacunación contra el covid-19⬇️



¡Inicia, completa esquema o recibe la dosis💉 de refuerzo! ⬇️ pic.twitter.com/3GfDK5DNAX — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) June 5, 2022

