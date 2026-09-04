¿Qué tan intolerante somos en Bogotá? Estas son las 10 situaciones que más generan peleas

Centro de operaciones de la línea 123 Foto: El Espectador - José Vargas

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Bogotá es una ciudad con altos índices de conflictividad. Son millones las llamadas que entran al 123 alertando sobre distintos tipos de conflictos entre ciudadanos, pero ¿Qué es lo que más alertan en estas llamadas de emergencia? Estos son los 10 reportes más comunes en la capital.

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De acuerdo con datos recopilados por el concejal Jesús Araque, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de mayo de 2026, la Línea 123 recibió 10.415.058 llamadas de las cuales cerca de 2 millones fueron por riñas y aproximadamente 1.500.000 por ruido.

Reportes más comunes en Bogotá

Araque, tras analizar las cifras del Distrito, alertó que “las cifras muestran una realidad que no podemos ignorar: muchos de los conflictos que afectan la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos nacen de la intolerancia y del irrespeto por el otro. Bogotá necesita recuperar la cultura ciudadana como una herramienta para prevenir la violencia y construir una ciudad más segura”.

Aunque una misma situación puede generar varios reportes, lo cierto es que el alto volumen de llamas ha quedado en medio de un limitado número de efectivos de la policía en las calles, situación que se suma al exceso de consumo de licor y otras sustancias, como detonantes de la intranquilidad ciudadana.

Los 10 motivos más reportados al 123 son:

Riñas: 1.957.736 llamadas. Ruido excesivo: 1.481.735. Accidentes de tránsito: 1.044.984. Verificación de situaciones: 587.934. Maltrato: 555.488. Hurto en proceso: 433.369. Personas o vehículos sospechosos: 360.562. Narcóticos: 317.732. Vehículos mal estacionados: 235.698. Hurto consumado: 201.005.

Conflictos de convivencia, el ‘talón de Aquiles’

El análisis de los datos arroja que los conflictos de convivencia tienen un peso importante en las llamadas ciudadanas. Solo las riñas, el ruido y el maltrato concentran cerca de cuatro millones de reportes, reflejando problemas asociados a la intolerancia, el irrespeto por las normas y la dificultad para resolver diferencias de manera pacífica.

Las localidades con mayor concentración de reportes varían según la categoría. Suba, Kennedy y Engativá aparecen de manera recurrente en riñas, movilidad, consumo de sustancias psicoactivas y vehículos abandonados. En maltrato, los mayores registros corresponden a Kennedy, Suba y Bosa.

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