‘Piques’ ilegales en Soacha: autoridades intervienen Ciudad Verde e inmovilizan motocicletas

En recientes operativos, la Policía de Soacha inmovilizó 15 vehículos. Foto: Archivo Particular

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En Soacha los piques ilegales son también un problema que aqueja a varias comunas. Tras denuncias de la comunidad del barrio Ciudad Verde, las autoridades realizaron operativos en los que identificaron más de un decena de vehículos participando en estas carreras informales.

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Más de 190 vehículos inmovilizados en 2026

Las denuncias de la comunidad apuntaban a que en las noches, motociclistas se reunían en los alrededores de Ciudad Verde para competir en piques ilegales, muchas veces, en inmediaciones de los conjuntos residenciales.

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Para contrarrestar la situación, las autoridades, en conjunto con la Secretaría de Movilidad, adelantaron una intervención que permitió inmovilizar 15 vehículos por diferentes irregularidades detectadas durante los controles. Entre ellas destacan: incumplimientos en la revisión técnico-mecánica y el SOAT, modificaciones en los sistemas de escape y alteraciones en las placas.

“En nuestra ciudad no vamos a permitir que unos pocos afectan la tranquilidad de miles de personas, moto que participe en piques ilegales y sea sorprendida por las autoridades, será inmovilizada,” afirmó el alcalde Julián Sánchez ‘Perico’.

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Y es que durante 2026, en el municipio ya se han realizado cerca de 90 operativos contra el transporte informal, que han dejado 185 vehículos inmovilizados y las respectivas órdenes de comparendo por las infracciones encontradas.

De acuerdo con la Alcaldía Soacha, se mantendrán los operativos de control en los sectores donde la comunidad reporte piques, maniobras peligrosas o cualquier conducta que ponga en riesgo la seguridad vial.

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Piques ilegales en Bogotá vuelven a generar quejas en Suba: piden más controles

Los piques ilegales vuelven a generar preocupación en el norte de Bogotá. En las últimas horas, ciudadanos denunciaron nuevas carreras clandestinas en inmediaciones de la avenida Boyacá con calle 170, en la localidad de Suba, y pidieron mayor presencia de las autoridades durante las noches y madrugadas.

Más de una decena de quejas circularon en redes sociales, donde habitantes del sector reportaron ruido, vehículos a alta velocidad y encuentros que alteran la tranquilidad de los barrios cercanos.

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La problemática no se concentra únicamente en ese punto. Las denuncias también han señalado sectores de la Autopista Norte, la avenida Circunvalar y la calle 26 como escenarios recurrentes de estas prácticas.

Concejales piden operativos contra los piques

Ante las denuncias, concejales de Bogotá volvieron a pedirle a la Secretaría de Movilidad que refuerce los controles y actúe sobre los corredores donde ciudadanos reportan este tipo de encuentros.

“Los bogotanos perdieron el derecho a dormir. Hemos recibido múltiples denuncias de piques ilegales”, señaló la concejal Diana Diago, quien aseguró que quienes participan en estas actividades se organizan a través de redes sociales.

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La cabildante también afirmó que alrededor de estos encuentros habría consumo de alcohol y drogas, aunque esas circunstancias deberán verificarlas las autoridades en cada caso.

Diago cuestionó qué estrategia tiene el Distrito para intervenir los puntos identificados y pidió que la respuesta no se limite a los controles automatizados de velocidad.

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