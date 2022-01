¿Qué va a pasar en Bogotá durante la cuarta ola de contagios por Covid-19?

Foto: Alcaldia de Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entregó este miércoles un balance luego del Comité Epidemiológico que sostuvo con la Secretaría de Salud y expertos médicos sobre la ola de contagios por Covid-19 que atraviesa la capital y el país. En este, manifestó que la variante Ómicron está aumentando el número de infecciones, por lo cual se espera que la ciudad registre alrededor de 140 mil nuevos casos y manifestó que las personas que han dado positivo para Covid-19 son debido a esta cepa.

La mandataria anunció que Bogotá ya se encuentra dentro de una cuarta ola de contagios y aseguró que la capital está preparada para enfrentarla con 7.000 camas hospitalarias, dentro de las cuales 2.500 son camas de unidades de cuidados intensivos.

Desde las 9:00 a.m. en Comité Epidemiológico revisamos situación de COVID-19. Nos preparamos para el regreso total a la presencialidad en los colegios de Bogotá!! Revisamos contagios y vacunación. Sigamos cuidándonos: tapabocas siempre, lavado de manos y vacunación. pic.twitter.com/Z7mzpSjoXE — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) January 12, 2022

Así mismo, López recalcó que no existirá ningún tipo de medida que ralentice el retorno a la presencialidad en ninguna actividad, que todos los estudiantes retomarán sus clases de manera presencial el 24 de enero con el 100 % de aforo y aseguró que no habrá limitantes para el uso de transporte público.

Por otro lado, anunció que el autocuidado es el eje fundamental en esta etapa, ya que, dijo, “el cuidado en esta cuarta ola se llama: detecto síntomas, me aisló siete días, reportó a mi EPS, me cuido y me vacuno”.

Vamos a seguirnos cuidando! Omicron ya es la variante dominante en Bogotá. En este 4to pico tendremos el más alto numero de casos, pero la más baja tasa de ocupación hospitalaria y UCI de la pandemia.

Estimamos:

140 mil casos positivos

Ocupación hospitalaria 57,2%

UCI 43,4% pic.twitter.com/NW2ns0KqOR — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) January 12, 2022

La alcaldesa comunicó las siguientes medidas de autocuidado:

Completar el esquema de vacunación en niños, niñas y adolescentes antes del 24 de enero.

Avanzar con la vacunación de las dosis de refuerzo a los 4 meses de la segunda dosis.

Vigilancia estricta del carnet de vacunación para ingresar a cualquier establecimiento público.

Medidas de limpieza y desinfección.

Cambio de tapabocas diario.

Seguimiento a los servicios de Urgencia, hospitalizaciones y cuidados intensivos.

Por último, la mandataria indicó que “todos los papás y mamás de la ciudad, traigan por favor a sus hijos antes del 24 de enero para (completar) su esquema de vacunación. A todos los mayores de 18 años, que ya pasaron 4 meses desde su segunda dosis, asistan a ponerse su dosis de refuerzo”.

