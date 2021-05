Quedan 80 UCI disponibles para pacientes con COVID-19 en Bogotá

La ocupación de UCI para personas con COVID-19 es del 96,3 % mientras que la ocupación total es del 95,1 %. La semana pasada el Distrito anunció que comenzarán a trasladar pacientes a centros médicos de otras ciudades que tengan más espacio.

Nuevamente Bogotá ha llegado a la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) COVID-19 más alta en toda la pandemia, la cual se ubica en el 96,3 %, es decir que de las 2.161 camas disponibles para atender pacientes contagiados, 2.081 ya están ocupadas, es decir que solo quedan 80 UCI disponibles. La crítica situación se presenta en medio de las manifestaciones del Paro Nacional, que ya cumplen tres semanas.

La capital de la República continúa en alerta roja por el tercer pico de la pandemia, que hasta el momento, ha sido el más agresivo de todos. Aunque en un inicio se esperaba que el punto más crítico se presentara el pasado 9 de mayo y después comenzará a bajar, las cosas cambiaron, pues no estaba previsto que el llamado de Paro Nacional se extendiera durante tres semanas más en las que no ha habido un solo día en el que no se presenten manifestaciones en la ciudad.

El llamado del Distrito ha sido el mismo desde el inicio de la emergencia: mantener las medidas de autocuidado, pero debido a la crisis social que atraviesa el país, otra de las solicitudes claves ha estado dirigida al Gobierno Nacional para que dialogue con los jóvenes y los miembros del Comité Nacional del Paro y definan acuerdos. No obstante, ya han sido dos reuniones que ha tenido el presidente Iván Duque con los manifestantes, pero estas no han tenido resultados.

Ahora, nuevamente, este miércoles se esperan importantes movilizaciones en la capital y en otras zonas del país. La Secretaría de Salud ha reiterado el llamado para que durante las jornada de protestas se permita el trabajo de la misión médica, con el fin de que la vacunación y la atención en los hospitales pueda continuar de forma habitual.

Por el momento Bogotá se mantiene con las mismas medidas: toque de queda nocturno entre 11:00 p.m. y 4:00 a.m. y ley seca desde las diez de la noche y hasta las cuatro de la mañana. Los colegios, universidades y demás instituciones educativas podrán continuar con el retorno gradual a los salones.

Tanto el Distrito como el Comité Epidemiológico Nacional siguen monitoreando la situación en los hospitales para tomar nuevas medidas en caso de que sea necesario.