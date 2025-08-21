“Queremos que Galán le cumpla a Bogotá”, bancada sale de la coalición de Gobierno

Juan David Quintero y David Saavedra salieron de la coalición de Galán. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La bancada del partido En Marcha manifestó su desencanto con la administración del alcalde Carlos Fernando Galán y decidió salirse de la coalición de Gobierno para volcarse a la independencia. “Fin del romance”, fue como lo denominó el concejal Juan David Quintero, uno de los que conforma la bancada.

Le puede interesar: Las pruebas en el caso de Laura Camila Blanco que llevaron a la captura de su novio

Los concejales Juan David Quintero y David Saavedra salieron de la coalición tras los escándalos de la UAESP con su fallido intento de renovar el esquema de basuras de Bogotá. Pero su desacuerdo, aunque no los lleva a la oposición, va más allá del tema de las basuras.

El movimiento político “En Marcha” respaldó al alcalde porque creyó en el proyecto “Bogotá Camina Segura” como hoja de ruta para recuperar la confianza y defender rumbos estratégicos de la ciudad. “Sin embargo, hoy hay una preocupación creciente: las expectativas no se están cumpliendo y los bogotanos reclaman soluciones. Las cosas no están pasando”, señaló Quintero.

Los concejales del Partido En Marcha, @JD_Quinteror y @saavedramdavid, se declaran en independencia frente al gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán. Una decisión tomada por fidelidad a la ciudad y por la necesidad de que el programa se cumpla con hechos. https://t.co/9CP226mvr0 — En Marcha Colombia (@SomosEnMarcha) August 21, 2025

“Fin del romance”

En recientes intervenciones, Quintero ha enumerado los frentes que preocupan a la capital en el Concejo. Entre ellos, resaltó la crisis de basuras, el deterioro del espacio público y la ausencia de una estrategia real frente al riesgo de desabastecimiento de agua. También cuestionó la reforma tributaria presentada por el alcalde, la cual —según dijo— aunque tiene aciertos, amenaza con incentivar la informalidad y golpear el bolsillo de las familias.

“Durante el primer año y medio de administración, acompañamos el Plan de Desarrollo, impulsamos propuestas sociales como Bogotá sin Hambre 2.0 y apoyamos la extensión del Metro hasta la calle 100. No jugamos a la oposición: cumplimos nuestra palabra. Pero hoy preocupa que las expectativas no se estén cumpliendo”, concluyó.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.