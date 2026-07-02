Emergencia en Quetame: descartan evacuación masiva y monitorean el río Negro

Solo tres familias fueron evacuadas preventivamente en Quetame. Las autoridades mantienen vigilancia sobre el río Negro. Foto: Gobernación de Cundinamarca

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La Gobernación de Cundinamarca aclaró este jueves la situación que se presenta en el municipio de Quetame, luego de que en las últimas horas circulara información sobre una supuesta evacuación masiva de familias y la habilitación de albergues temporales por un represamiento en la zona.

Tras las evaluaciones realizadas por la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (UAEGRD), la Delegación Departamental de Bomberos, la Administración Municipal y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, las autoridades confirmaron que sí existe un represamiento en la confluencia de la quebrada Estaquecá y el río Negro, pero descartaron que se hayan evacuado 17 familias, como se informó inicialmente.

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“Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad a la comunidad. Sí existe un represamiento que está siendo monitoreado permanentemente; sin embargo, no es cierto que se hayan evacuado 17 familias ni que existan albergues temporales habilitados”, explicó el director de la UAEGRD, William Eduardo Rozo Vargas.

Según el funcionario, hasta el momento solo tres familias fueron evacuadas de manera preventiva por decisión de la administración municipal, debido a que el aumento del nivel del agua comenzó a afectar la parte posterior de sus viviendas, ubicadas aguas arriba del punto donde se presenta el represamiento.

Las autoridades también informaron que el río Negro mantiene un flujo continuo, favorecido por el arrastre natural de sedimentos, aunque la situación continúa bajo monitoreo permanente para evaluar el comportamiento del cauce y definir la alternativa técnica más segura para intervenir el sector.

Como parte de las acciones previstas, la Gobernación adelantará gestiones con la concesión vial, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la autoridad ambiental competente para coordinar una intervención integral sobre la cuenca de la quebrada Estaquecá y el río Negro.

Mientras se define esa intervención, los organismos de gestión del riesgo continuarán realizando recorridos técnicos y seguimiento permanente a las condiciones hidrológicas y meteorológicas de la zona con apoyo del IDEAM y del Centro de Información y Telecomunicaciones (CITEL).

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