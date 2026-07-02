Juez envió a prisión a Matthew Foster por el asesinato de Natalia Villalba en Bogotá

Los antecedentes judiciales del ciudadano británico se conocieron mientras la investigación por la muerte de Natalia Villalba continúa avanzando en Colombia. Foto: The New Stour & Avon Magazine,

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El proceso judicial por el asesinato de Natalia Villalba dio un nuevo paso. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario contra el ciudadano británico Matthew Foster, señalado por la Fiscalía como presunto responsable del homicidio de la joven, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta en un apartamento del barrio El Chicó, en el norte de Bogotá.

La decisión fue adoptada por el Juzgado 32 de Control de Garantías y quedó en firme luego de que ninguna de las partes interpusiera recursos. Con esta determinación, Foster permanecerá privado de la libertad mientras avanza la investigación por uno de los casos que más conmovió a la capital durante las últimas semanas. De acuerdo con los expertos, el imputado podría enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión.

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La captura se produjo cuando intentaba salir de Ecuador

Matthew Foster fue capturado el pasado 26 de junio en el aeropuerto de Quito, Ecuador, luego de una operación coordinada entre autoridades colombianas, ecuatorianas e Interpol.

De acuerdo con la investigación, el ciudadano británico abandonó Colombia poco después de la muerte de Natalia Villalba y viajó hacia Ecuador, donde finalmente fue ubicado tras la expedición de una orden judicial y la activación de una circular roja internacional. La captura fue confirmada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien destacó la cooperación entre ambos países para localizar al sospechoso.

Los chats enviados antes de abandonar Colombia

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fueron los mensajes que, según reveló la investigación periodística de RCN, Foster envió a una entidad bancaria antes de salir del país.

En esas comunicaciones habría solicitado el desbloqueo de productos financieros y realizado otros trámites relacionados con sus cuentas, información que ahora hace parte del material analizado por la Fiscalía para reconstruir las horas previas a su salida de Colombia y establecer la secuencia de los hechos que rodearon la muerte de Natalia Villalba.

Los investigadores también analizan registros migratorios, videos de cámaras de seguridad y evidencia recolectada en el apartamento donde fue hallado el cuerpo de la víctima, con el propósito de fortalecer el proceso penal.

Un caso que generó conmoción en Bogotá

Natalia Villalba fue encontrada sin vida dentro de una maleta en un apartamento ubicado en el barrio El Chicó. Desde el inicio de la investigación, las autoridades concentraron sus esfuerzos en identificar al hombre que había ingresado al inmueble con la víctima y que posteriormente abandonó el país.

La investigación avanzó mediante el análisis de cámaras de seguridad, registros migratorios y cooperación internacional, hasta lograr la captura del ciudadano británico en Ecuador, desde donde posteriormente fue puesto a disposición de las autoridades colombianas.

Violencia de género en Bogotá

Más allá del proceso judicial, el crimen de Natalia Villalba ocurre en un contexto que sigue preocupando a las autoridades. Investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá concluyen que una parte importante de los feminicidios registrados en la ciudad estuvo precedida por múltiples episodios de violencia física, psicológica o verbal que no lograron detenerse a tiempo. A ello se suma que, solo en enero de 2026, la Secretaría Distrital de la Mujer brindó 13.869 atenciones, 10.609 de ellas por hechos de violencia, mientras Medicina Legal registró 3.569 valoraciones de riesgo de feminicidio en 2025.

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