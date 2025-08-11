“Quienes dieron la orden deben pagar”: alcalde Galán por muerte de Miguel Uribe

El 9 de agosto, la Fundación Santa Fe informaba el estado crítico del precandidato "debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central". Raul ARBOLEDA / AFP. Foto: Colaborador/a Esporádica

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fundación Santa Fe, en su comunicado No. 17, informó que el senador Miguel Uribe Turbay falleció este lunes a la 1:56 de la madrugada, luego de más de dos meses de internación desde el 7 de junio, día del atentado.

Lea más: Procuraduría requirió al Distrito por mal estado del Cementerio Central

Ante esta lamentable noticia, han sido varias las reacciones. Entre ellas, el alcalde Carlos Fernando Galán, a través de su cuenta en X, expresó sus condolencias y rechazó la violencia que atraviesa el país: “No podemos permitir que los violentos, una vez más, pongan en riesgo lo más profundo de nuestra democracia, que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado construir y mantener. El asesinato de Miguel no puede quedar impune. Quienes dieron la orden deben pagar y deben hacerlo pronto”.

Miguel fue un gran ser humano, un líder honesto y valiente, un político con verdadera vocación de servicio. Me duele y lamento profundamente su muerte.



A pesar de su propia tragedia, Miguel dedicó su vida a luchar por un país en paz y así será recordado.



Su asesinato debe ser… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 11, 2025

Por su parte, la Secretaría de Gobierno emitió un comunicado reconociendo la trayectoria política de Miguel Uribe, “marcado por la defensa de sus convicciones democráticas y su compromiso con el servicio a la ciudad”. También recordó su trasegar como secretario de Gobierno en 2016, durante la alcaldía de Enrique Peñalosa.

“Convocamos a todos los sectores a honrar su memoria con un compromiso renovado por el diálogo, el entendimiento y la protección de nuestras instituciones democráticas. Que su legado sirva como puente entre quienes soñamos con una ciudad más justa, más incluyente y profundamente humana”, concluyó la entidad distrital.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, también se unió a los mensajes de condolencia, especialmente para María Claudia Tarazona y su hijo. “Este hecho nos recuerda con crudeza que Colombia debería ser un país donde las diferencias se tramiten con ideas, respeto y diálogo, y no anulando la vida de quienes piensan diferente”.

Lamento profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay. Su vida, apagada por un acto de violencia, deja un vacío enorme en la política nacional y un profundo dolor para su familia, amigos y colegas, así como para la democracia.



Este hecho nos recuerda con crudeza… pic.twitter.com/wsUKvofYfB — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 11, 2025

Finalmente, el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Juan David Quintero, quien se encontraba junto con el senador Miguel Uribe el día de su atentado, compartió una foto para recordarlo. “Adiós, llavería. Vuele alto. Hoy duele Colombia”.

Le puede interesar: Bogotá se prepara para una reforma tributaria: ¿cuáles son los cambios?

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.