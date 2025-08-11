No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá

“Quienes dieron la orden deben pagar”: alcalde Galán por muerte de Miguel Uribe

El país reacciona a la noticia del fallecimiento del senador y precandidato presidencial en la madrugada de este lunes.

Redacción Bogotá
11 de agosto de 2025 - 11:59 a. m.
El 9 de agosto, la Fundación Santa Fe informaba el estado crítico del precandidato "debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central". Raul ARBOLEDA / AFP.
Foto: Colaborador/a Esporádica
La Fundación Santa Fe, en su comunicado No. 17, informó que el senador Miguel Uribe Turbay falleció este lunes a la 1:56 de la madrugada, luego de más de dos meses de internación desde el 7 de junio, día del atentado.

Ante esta lamentable noticia, han sido varias las reacciones. Entre ellas, el alcalde Carlos Fernando Galán, a través de su cuenta en X, expresó sus condolencias y rechazó la violencia que atraviesa el país: “No podemos permitir que los violentos, una vez más, pongan en riesgo lo más profundo de nuestra democracia, que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado construir y mantener. El asesinato de Miguel no puede quedar impune. Quienes dieron la orden deben pagar y deben hacerlo pronto”.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno emitió un comunicado reconociendo la trayectoria política de Miguel Uribe, “marcado por la defensa de sus convicciones democráticas y su compromiso con el servicio a la ciudad”. También recordó su trasegar como secretario de Gobierno en 2016, durante la alcaldía de Enrique Peñalosa.

“Convocamos a todos los sectores a honrar su memoria con un compromiso renovado por el diálogo, el entendimiento y la protección de nuestras instituciones democráticas. Que su legado sirva como puente entre quienes soñamos con una ciudad más justa, más incluyente y profundamente humana”, concluyó la entidad distrital.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, también se unió a los mensajes de condolencia, especialmente para María Claudia Tarazona y su hijo. “Este hecho nos recuerda con crudeza que Colombia debería ser un país donde las diferencias se tramiten con ideas, respeto y diálogo, y no anulando la vida de quienes piensan diferente”.

Finalmente, el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Juan David Quintero, quien se encontraba junto con el senador Miguel Uribe el día de su atentado, compartió una foto para recordarlo. “Adiós, llavería. Vuele alto. Hoy duele Colombia”.

Jorge López(60581)Hace 13 minutos
¿Este proceso es "La Escombrera" del progresismo?
Dolores Colombia(e55c6)Hace 51 minutos
En este país no paga nadie. Taaaaaantos crímenes impunes
jose ignacio lopez gonzalez(33220)Hace 55 minutos
acá en colombia cuando suceden los grandes crimenes , excasamente descubren a los autores materiales . pero los intelectuales siguen a la sombra y haciendo más daño . en este caso quién ira a ser el ROA CHIVO EXPIATORIO.? a la segunda marquetalia , alguién con poder politico y mucha plata tuvo que haberle pagado . tengo derecho a dudar los politicos colombianos son sucios muy sucios . y de este atentado se han querido bene
