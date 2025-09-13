¿Quiénes pueden ingresar al mirador de la torre Colpatria? Tarifas y horarios

Edificio que hace un Homenaje a Gabriel García Márquez Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Bogotá podrá disfrutar de una de las mejores vistas de la ciudad desde el rascacielos de la Torre Colpatria a 196 metros de altura. Es uno de los edificios más altos de la capital y es reconocida por las luces que emite cuando cae el día, todos los días, pues está cubierta con 12.180 metros lineales de nodos de LED que permiten la proyección de imágenes.

Le puede interesar: ¿Buscando cupo para sus hijos? Todavía hay cupos en colegios públicos de Bogotá

Fue construida entre 1973 y 1978 e inaugurada en agosto del siguiente año. Está ubicada en la Carrera séptima Calle 26 esquina Sur-Occidental.

¿Qué días se puede ingresar y cuáles son las tarifas?

Las personas interesadas podrán ingresar:

Los jueves y vienes: 5:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. (El último ingreso es a las 8:20 p.m.)

Día sábado: desde las 12:00 p.m. hasta las 9:00 p.m.

Días domingos y festivos: desde las 11:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Lea más: Miembro del Tren de Aragua requerido en Estados Unidos fue capturado en Bogotá

Los niños menores de tres años no tienen que pagar. El pago se realiza en efectivo, en el primer piso de la torre. Las tarifas son las siguientes:

Visitantes nacionales:

Adulto Preferencial: $23.000

Adulto Nacional: $25.000

Visitantes extranjeros:

Adultos: 30.000

¿Cómo llegar a la Torre Colpatria?

Puede llegar en Transmilenio o por medio del Sistema Integrado de Transporte público. En TM, las estaciones más cercanas son: Las Nieves, Museo Nacional, Universidades y Aguas.

Más noticias: Secuestro: delito que azota de nuevo a Colombia

Puede verificar la ruta en el portal de Transmilenio para verificar los buses del SITP que paran en inmediaciones de la carrera 10; carrera 7; calle 19; y calle 26. En este enlace puede revisar las rutas del sistema integrado de transporte de la ciudad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.