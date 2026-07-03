Gran Feria de Vivienda en Bogotá: así podrá acceder a subsidios y financiación

La Gran Feria de Vivienda reunirá constructoras, bancos y entidades distritales para facilitar la compra de vivienda. Foto: Cristian Garavito

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Un total de 45.688 hogares fueron habilitados para participar en la Gran Feria de Vivienda ‘Mi Casa en Bogotá 2026’, una estrategia de la Secretaría Distrital del Hábitat que busca acercar a las familias bogotanas a la compra de vivienda nueva mediante subsidios, créditos y asesoría financiera.

Según informó la entidad, durante la convocatoria se recibieron 56.891 registros, de los cuales 49.512 hogares completaron correctamente su inscripción. Tras la verificación de requisitos, 45.688 familias quedaron habilitadas para participar en la feria.

Del total de hogares seleccionados, el 67,6 % corresponde a mujeres y 20.131 tienen jefatura femenina. Además, 5.223 hogares pertenecen a víctimas del conflicto armado.

“Detrás de cada inscripción hay una familia que trabaja día a día para construir un mejor futuro. Esta feria fue diseñada para acercarles alternativas de vivienda, subsidios y herramientas financieras que les permitan hacer realidad el sueño de tener casa propia”, afirmó la secretaria Distrital del Hábitat, Vanessa Velasco.

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La feria se realizará del 2 al 4 de julio en el Movistar Arena y reunirá en un mismo lugar a 29 constructoras, 12 entidades financieras, cuatro cajas de compensación familiar, entidades de análisis de riesgo y más de diez entidades distritales, con el propósito de facilitar el proceso de compra de vivienda.

Más de 5.000 subsidios disponibles

Uno de los principales atractivos del evento será la oferta de más de 5.000 subsidios correspondientes a los programas Oferta Preferente y Reactiva tu Compra, dirigidos a la adquisición de viviendas de interés social (VIS) y viviendas de interés prioritario (VIP) en Bogotá.

Estos beneficios podrán complementarse con subsidios otorgados por las cajas de compensación familiar y con créditos hipotecarios, con el fin de facilitar el cierre financiero de la compra.

La Secretaría del Hábitat recordó que haber sido habilitado para participar no garantiza la asignación de un subsidio, sino el acceso a la oferta institucional disponible durante la feria.

Habrá orientación financiera

Además de la oferta inmobiliaria, los asistentes podrán participar en espacios de educación financiera dirigidos a quienes aún no cuentan con el cierre financiero necesario para adquirir una vivienda.

Expertos orientarán a las familias sobre procesos de bancarización, acceso al crédito hipotecario y alternativas para completar los recursos requeridos para comprar vivienda.

La entidad recordó que quienes fueron habilitados deberán asistir en la fecha y hora asignadas, presentando su documento de identidad y el correo de habilitación. También reiteró que todo el proceso es gratuito y no requiere intermediarios.

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