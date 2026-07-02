Otro golpe al Tren de Aragua en Bogotá: capturan a alias “Maracucho”

La captura de alias “Maracucho” fue realizada durante un operativo conjunto de la Policía y la Fiscalía en Los Mártires. Foto: Policía de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades capturaron en la madrugada de este jueves a Néstor Luis Castro Méndez, conocido con los alias de “Maracucho” o “Grosote”, señalado de ser uno de los cabecillas de la organización criminal Tren de Aragua, con injerencia en Bogotá.

La captura se realizó en el barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires, durante un operativo conjunto del GAULA de la Policía Nacional, la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las autoridades, Castro Méndez sería el encargado de dirigir una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes, extorsiones, hurtos y homicidios, entre otros delitos, que operaba en distintos sectores de la ciudad.

Lea más: ¿Tiene un negocio? Bogotá abre talleres gratis de finanzas para emprendedores y empresarios

El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que la captura es el resultado de una investigación que se extendió durante aproximadamente un año y que permitió identificar y documentar las actividades del presunto cabecilla dentro de la organización criminal.

“Esta captura es un nuevo golpe contra el Tren de Aragua en Bogotá y culmina una operación de identificación, búsqueda y estructuración de casos de multicrimen adelantada durante un año”, señaló el mandatario.

Galán agregó que la Administración Distrital continuará adelantando acciones contra las estructuras criminales que operan en la ciudad. “En Bogotá no vamos a descansar hasta que los criminales estén en la cárcel”, afirmó.

Las autoridades avanzan ahora en el proceso judicial contra el capturado para establecer su presunta responsabilidad en los delitos que le atribuyen y determinar el alcance de la estructura criminal que, según la investigación, dirigía en la capital.

Noticia en desarrollo…

Lea más: Juez envió a prisión a Matthew Foster por el asesinato de Natalia Villalba en Bogotá

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.