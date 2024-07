Racionamiento de agua en Bogotá: los barrios con cortes este 9 de julio

Diferentes actividades que se realizan con agua recogida, por la crisis de agua en Bogotá: Autolavado, cocina, labores de aseo y otras. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Debido al bajo nivel de los embalses del sistema Chingaza, que es de donde se obtiene el 70% del agua potable que consume Bogotá, el Distrito implementó un racionamiento diario, de 24 horas, por sectores, mientras las represas se recuperan. Para este 9 de julio el turno le corresponde a la zona 5, que estará hasta las 8:00 de la mañana del día siguiente sin servicio.

Vale recordar que la Alcaldía, flexibilizó la restricción, por lo cual, para el mes de julio, los racionamientos se aplicaran cada dos días, y no a diario, como se venía implementando. La meta es disminuir el consumo de 18 metros cúbicos por segundo a 15. Según el Acueducto, las zonas fueron demarcadas según la estructura hídrica de la ciudad. No olvide, quienes no tengan racionamiento, ahorren agua, porque “Cada gota importa”.

¿Cuál es mi zona y cuándo tengo racionamiento?

El Espectador le facilita esta tarea. Espere unos segundos a que cargue la aplicación que encuentra en la parte de abajo y consulte en el buscador su barrio, para conocer a qué zona y ciclo pertenece, así como las fechas en las que tendrá racionamiento durante 2024.

¿Cuáles son los barrios y zonas de racionamiento?

Las localidades y los barrios con restricción este 9 de julio serán los siguientes:

Límites

Entre río Tunjuelo y calle 78 sur, entre carrera 15 y carrera 27L.

Entre avenida Caracas y límite oriental ciudad, entre calle 32 sur y diagonal 67 sur.

Entre carrera 10 este y límite oriental ciudad, entre diagonal 67 sur y calle 87 A sur.

Entre diagonal 7 sur y calle 32 sur, entre carrera 3 y transversal 12 Este.

Barrios por localidad

Localidad La Candelaria

• Belén

• Egipto

• Egipto 2

• Las Aguas

• Lourdes II

• Lourdes

• S C. Parque Nacional Oriental

• S.C. Egipto

• Unidad Residencial Gonzalo Jiménez de Quesada

Localidad Ciudad Bolívar

• Ocho de Diciembre

• Acacia IV

• Acacias Sur

• Acapulco I

• Altos de Jalisco

• Álvaro Bernal Segura

• Arabia

• Arabia II Sector

• Bella Flor

• Bellavista Lucero Alto

• Bogotá Castillo Grande

• Bogotá Sector Tequendama

• Bogotá Sur La Esperanza

• Bogotá Sur La Esperanza

• Brisas del Volador

• Buenos Aires II

• Buenos Aires III Sector

• Buenos Aires

• Casa de Teja

• Cedritos del Sur II

• Cedritos del Sur III

• Ciudad Milagro

• Cordillera Sur

• Divino Niño

• Divino Niño

• Domingo Laín I

• Domingo Laín II El Bosque

• Domingo Laín III

• Edén Sector El Paraíso

• El Edén y Libimani

• El Castillo

• El Consuelo

• El Lucero

• El Minuto de María

• El Mirador

• El Paraíso

• El Recuerdo Sur

• El Reflejo

• El Reflejo II

• El Tesorito

• El Tesoro

• El Tesoro II

• El Trigal

• El Bosque

• El Limonar

• El Paraíso

• El Triunfo Sur

• Estrella de María

• Estrella del Sur

• Estrella Turquía 2 Sector

• Florida del Sur

• Florida Sur Alto

• Gibraltar I

• Gibraltar II

• Inés Elvira

• Juan Pablo

• Juan Pablo II

• La Alameda II Sector

• La Cabaña

• La Cumbre

• La Escala III

• La Esmeralda Sur

• La Estrella Sector Lagos

• La Florida del Sur

• La Perla

• La Playa II

• La Playa

• La Serranía (Buenavista Sector A)

• La Alameda

• Las Delicias del Sur

• Las Delicias del Sur

• Las Manitas

• Las Manitas II Sector

• Los Alpes

• Los Andes Sector 5 Nutibara

• Los Duques

• Los Urapanes

• Lucero Bajo

• Lucero Bajo Sector Conquista

• Lucero Medio

• Lucero Sur Bajo

• Marandu

• Meissen

• México

• México II Sector

• México III Sector

• Mirador de San Marcos

• Mirador Nutivara

• Monterrey

• Naciones Unidas (Santa Rosa)

• Naciones Unidas Chaparro

• Naciones Unidas Santa Rosa

• Nueva Colombia

• Parcelación Bogotá

• Potreritos

• República de Venezuela

• Rincón del Diamante

• Rocío Altos del Sur

• S.C La Alameda

• S.C Quiba

• S.C. Arabia

• S.C. Bella Flor Sur

• S.C. Bella Flor Sur Rural

• S.C. Casa de Teja

• S.C. Central de Mezclas

• S.C. Cordillera del Sur

• S.C. El Minuto de María

• S.C. El Mirador

• S.C. El Mochuelo II

• S.C. El Tesoro

• S.C. La Alameda

• S.C. La Torre

• S.C. Los Alpes Sur

• S.C. Meissen

• S.C. Naciones Unidas

• S.C. Nueva Esperanza

• S.C. Quiba

• S.C. Quiba Bajo

• S.C. Quiba Urbano

• S.C. Quiba Urbano I

• S.C. Sotavento

• San Francisco La Palmera

• San Joaquín Costa Azul

• San Joaquín El Vaticano

• San Joaquín El Vaticano Sector El Carrizal

• San Joaquín Vaticano El Vergel

• San Joaquín Vaticano Galpón

• San Luís Altos de Jalisco

• San Rafael Sur

• Sotavento II Sector

• Sotavento III y IV

• Sotavento III y IV

• Tabor Altaloma

• Tesoro Tesorito

• Torrelli

• Urb. Alfa

• Urb. Buenavista

• Urb. Chicalá El Rubí

• Urb. El Satélite

• Urb. Las Quintas

• Urb. Las Quintas del Sur

• Urb. Mirador del Rey

• Urb. Sotavento

• Urbanización El Preciso

• Villa Diana López

• Villa Gloria

• Villa Gloria Las Manitas

• Villa Jacqui

• Villa Rosa

• Villas de San Joaquín

• Villas del Progreso

• Villas El Diamante

• Vista Hermosa Sector Capri

• Vista Hermosa

Localidad Rafael Uribe Uribe

• Alameda del Sur

• Antonio Morales Galvis

• Antonio Morales II

• Arboleda (Antes Arboleda Sur 2)

• Arboleda Sur

• Avenida Caracas

• Avenida Caracas II

• Bosques de La Hacienda

• Bosques de San José

• Bosques del Country

• Buenos Aires La Esperanza Parcela La Fiscala

• Callejón de Santa Barbara 1

• Callejón de Santa Bárbara II

• Callejón de Santa Bárbara III Etapa

• Callejón de Santa Bárbara Sur

• Callejón de Santa Bárbara Suroriental

• Carmen del Sol

• Carmen del Sol I Sector

• Cerros de Oriente

• Diana Turbay

• Diana Turbay Arrayanes

• Diana Turbay Cultivos

• Diana Turbay S.C. San Agustín

• El Bosque de Los Molinos

• El Cerrito

• El Consuelo S.C. Arboleda Sur

• El Ferrol

• El Mirador

• El Mirador Sector Molinos del Sur

• El Mirador Sur I y II

• El Pénsil

• El Playón Playita

• El Portal

• El Portal II Sector

• El Puerto La Loma de San Carlos

• El Recuerdo San Jorge Alto

• El Rosal

• El Socorro

• El Socorro II Sector

• El Socorro III Sector

• El Triunfo Sur

• El Consuelo

• El Triunfo

• Esperanza

• Francisco Vega

• Govaroba

• Govarova II

• Granjas de San Pablo

• Guiparma

• Hacienda Los Molinos

• La Arboleda II

• La Carolina

• La Esperanza Alta

• La Esperanza

• La Florida Alto de Pijaos

• La Marqueza

• La Merced Sur

• La Merced Sur San Ignacio

• La Paz (El Cebadal)

• La Paz

• La Picota

• La Playa

• La Playa 2

• La Providencia

• La Providencia Media

• La Reconquista

• La Reconquista (Villa Esther)

• La Resurrección II

• La Resurrección IV Sector

• La Serranía Sector Cultivos

• Las Colinas

• Las Colinas-Sector Divino Niño

• Las Lomas

• Las Lomas - Mirador de Santa Sofía

• Legalizado

• Los Chircales

• Los Molinos I Sector

• Los Molinos II Sector

• Los Molinos Parcelación 80 y 81

• Los Pijaos

• Los Puentes

• Luís López de Mesa

• Macondo El Carmen

• Macondo II

• Madrid II

• Marco Fidel Suárez

• Marco Fidel Suarez Carmen del Sol

• Marco Fidel Suárez II Sector

• Marco Fidel Suárez Sector La Cañada

• Marruecos

• Marruecos II Sector

• Mirador de Barroco

• Mirador II

• Mirador Los Molinos II Sector

• Nueva Esperanza

• Nueva Silvania Sur

• Nuevo Pensilvania Sur

• Palermo Sur

• Palermo Sur Brisas

• Palermo Sur El Triángulo

• Palermo Sur Las Brisas

• Palermo Sur Los Arrayanes

• Palermo Sur Oswaldo Gómez

• Palermo Sur San Marcos

• Palermo Sur Santa Fonseca

• Playón La Playita

• Playón La Playita III

• Pradera Sur

• Príncipe de Bochica

• Providencia Alta

• Puerto Rico

• Resurrección

• Resurrección 2

• Rincón de Los Molinos

• Río de Janeiro El Pesebre

• S.C. Arboleda Sur

• S.C Arboleda Sur

• S.C Molinos del Sur

• S.C. Arboleda Sur

• S.C. Arrayanes III, IV, y V

• S.C. Cerros de Oriente

• S.C. Granjas de San Pablo

• S.C. La Fiscala Norte

• S.C. La Picota Oriental

• S.C. Los Arrayanes II

• S.C. Marco Fidel Suárez I

• S.C. Marruecos

• S.C. Molinos del Sur

• S.C. Puerto Rico

• S.C. San Agustín

• San Agustín

• San Agustín II Sector

• San Cayetano

• San Félix

• San Justino

• San Martín (Villa Neiza)

• San Miguel

• Santa Rosita La Cañada

• Santa Sofía

• Santa Sofía Sur

• Socorro III Sector

• Socorro La Industria

• Terrazas de San Jorge

• Urb. Guiparma

• Urb. Hacienda Los Molinos

• Urb. Madrid

• Villa Carolina

• Villa del Sol

• Villa Esperanza

• Villa Gladys II

• Villa Gladys

• Villa Morales

• Villas del Recuerdo

• Zarazota I

Localidad San Cristóbal

• Aguas Claras

• Altamira 2010

• Altamira Chiquita

• Altos de La María

• Altos del Sol

• Amapolas

• Amapolas II Sector

• Arboleda de Los Alpes

• Atenas

• Atenas I

• Atenas Suroriental IV Sector

• Balcones de San Pedro III

• Balkanes

• Barcelona Sur Oriental

• Bella Vista Sur Oriental/ Parte Alta

• Bellavista Sector Lucero

• Bellavista Sur Oriental

• Bello Horizonte

• Bello Horizonte II Sector

• Bello Horizonte III Sector

• Bosque de San José

• Buenavista II Sector

• Buenavista Sur Oriental II

• Buenavista Sur Oriental Un Punto

• Buenos Aires II Sector

• Buenos Aires III Sector

• Buenos Aires

• Camino Viejo

• Canadá La Guira II Sector

• Canadá San Luís

• Casapanda

• Ciudad de Londres

• Ciudad Marbella Sector II

• Córdoba

• Corinto

• El Angulo

• El Balcón de La Castaña

• El Futuro

• El Oasis del Sur

• El Paraíso Sur Oriental I Sector

• El Paraíso Urb. Antioquia

• El Pinar Republica de Canadá

• El Pinar Republica de Canadá II Sector

• El Poblado

• El Ramajal

• El Ramajal San Pedro

• El Recodo Republica de Canadá

• El Rincón de La Victoria Bellavista

• El Tablón

• El Triangulo

• El Triángulo El Manantial

• El Encanto

• Granada Sur

• Granjas y Huertas El Ramajal

• Guacamayas III Sector

• Juan Rey

• Juan Rey II

• La Arboleda

• La Arboleda

• La Belleza

• La Castaña

• La Colmena

• La Gloria

• La Gloria Baja

• La Grovana

• La Joyita Bello Horizonte

• La Nueva Gloria

• La Nueva Gloria II Sector

• La Península

• La Península El Paraíso

• La Playa

• La Sagrada Familia

• La Sierra

• La Victoria

• La Victoria II Sector

• La Victoria III Sector

• Las Acacias

• Las Guacamayas

• Las Mercedes

• Los Alpes (Agrupación de Vivienda)

• Los Alpes del Zipa

• Los Altos del Zuque

• Los Ángeles del Oriente

• Los Arrayanes Santa Inés

• Los Balcanes Vitelma

• Los Dos Leones

• Los Faroles de Santa Inés

• Los Laureles Sur Oriental II Sector

• Los Libertadores

• Los Libertadores Bosque Diamante Triángulo

• Los Libertadores Sector El Tesoro

• Los Libertadores Sector La Colina

• Los Libertadores Sector San Ignacio

• Los Libertadores Sector San Isidro

• Los Libertadores Sector San José

• Los Libertadores Sector San Luís

• Los Libertadores Sector San Miguel

• Los Pinos

• Los Puentes

• Macarena de Los Alpes

• Malvinas

• Managua

• Manila 2

• Miraflores

• Montecarlo

• Moralva

• Nueva Delly

• Nueva Delly Parte Alta

• Nueva España

• Nueva España Parte Alta

• Nuevas Malvinas El Triunfo

• Panorama (Antes Altamira)

• Puente Colorado

• Puente Colorado I

• Quindío

• Quindío II Sector

• Quindío La Esmeralda

• Ramajal

• Republica de Canadá III

• Republica del Canadá El Pinar

• S C. Buenos Aires

• S.C Buenos Aires

• S.C Ciudad Londres I

• S.C Las Mercedes

• S.C San Cristóbal Sur

• S.C. Aguas Claras

• S.C. Altamira

• S.C. Bellavista Sur

• S.C. Canadá O Guira

• S.C. Chiguaza

• S.C. El Pinar

• S.C. El Triángulo

• S.C. La Gloria Oriental

• S.C. La María

• S.C. La Victoria

• S.C. Las Mercedes

• S.C. Los Alpes

• S.C. Moralba

• S.C. San Blass II

• S.C. San Cristóbal Sur

• S.C. San José Sur Oriental

• S.C. Santa Inés Sur

• S.C. Velódromo

• S.C. Vitelma

• Sagrada Familia II Sector

• San Blas II Sector I

• San Blas Sector Las Mercedes

• San Blass

• San Blass II Sector

• San Cristóbal Sur Viejo

• San Isidro II

• San Isidro Sur

• San Jacinto

• San José Oriental

• San José Sur Oriental

• San Manuel

• San Manuel 2 Sector

• San Martín de Loba

• San Rafael Sur Oriental

• San Vicente

• San Vicente (Predio)

• San Vicente Sur Oriental

• San Pedro

• Santa Ana

• Santa Helena

• Santa Inés (El Topo)

• Santa Inés Sur

• Santa Rita Sur Oriental

• Santa Rita Sur Oriental II Etapa

• Santa Sofía de Vitelma

• Sidel - Terrazas de Oriente

• Sierras del Sur Oriente

• Suramérica

• Torres de Buenos Aires

• Torres de Gratamira

• Triángulo Alto

• Urb. Altos del Virrey

• Urb. Ayacucho Sur

• Urb. Balcones de Provenza

• Urb. Bosque de Los Alpes

• Urb. Caja Social de Ahorros San Cristóbal

• Urb. Cerro San Vicente

• Urb. Colmena I Los Pinares

• Urb. Continental

• Urb. El Paseíto I y III Sector

• Urb. El Paseíto II Sector

• Urb. El Rincón de San Nicolás

• Urb. El Rodeo

• Urb. Horacio Orjuela

• Urb. La Fortaleza

• Urb. La Herradura

• Urb. Las Gaviotas

• Urb. Los Balkanes

• Urb. Montebello

• Urb. Moore La Colina

• Urb. Nueva Roma Oriental Dardanelos

• Urb. Prados de Altamira

• Urb. San Blas

• Urb. San Juanito

• Urb. San Vicente

• Urb. San Luís

• Urb. Sidel

• Urb. Villa del Cerro

• Valparaíso

• Villa Angélica (Canadá La Guira)

• Villa Anita Sur Oriental

• Villa Aurora

• Villa Begonia

• Villa Begonia Los Libertadores

• Villa de Los Alpes

• Villa de Los Alpes II Sector

• Villabel

• Vitelma

• Vitelma Ciudadela Parque de La Roca

• Vitelma I

Localidad Santa Fe

• Atanasio Girardot

• Bosque Izquierdo

• Cartagena

• El Balcón

• El Balconcito

• El Dorado

• El Guavio

• El Mirador 2

• S.C. Meissen

• El Triunfo

• El Triunfo - Balcones del Triunfo

• El Mirador

• Fábrica de Loza

• Gran Colombia

• La Macarena

• La Paz Central

• La Perseverancia

• Lourdes

• Lourdes 2

• Lourdes III

• Lourdes III

• Ramírez

• Rocío Parte Baja

Localidad Tunjuelito

• S.C Meissen

