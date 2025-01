Racionamiento de agua en Bogotá: los barrios con cortes este viernes 17 de enero

Diferentes actividades que se realizan con agua recogida, por la crisis de agua en Bogotá: Autolavado, cocina, labores de aseo y otras. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Debido al bajo nivel de los embalses del sistema Chingaza, de donde se obtiene el 70% del agua potable que consume Bogotá, el Distrito implementó un racionamiento diario, de 24 horas, por sectores, mientras las represas se recuperan. Para este viernes 17 de enero el turno le corresponde a la zona 6, que estará hasta las 8:00 de la mañana del día siguiente sin servicio.

Vale recordar que la Alcaldía dividió la capital en nueve zonas y cada día una de ellas tendrá suspensión del servicio. La meta es disminuir el consumo de 18 metros cúbicos por segundo a 15. Según el Acueducto, las zonas fueron demarcadas según la estructura hídrica de la ciudad. No olvide, quienes no tengan racionamiento, ahorren agua, porque “Cada gota importa”.

¿Cuál es mi zona y cuándo tengo racionamiento?

El Espectador le facilita esta tarea. Espere unos segundos a que cargue la aplicación que encuentra en la parte de abajo y consulte en el buscador su barrio, para conocer a qué zona y ciclo pertenece, así como las fechas en las que tendrá racionamiento durante 2024.

¿Cuáles son los barrios y zonas de racionamiento?

Las localidades y los barrios con restricción este viernes 17 de enero serán los siguientes:

Suba: • El Retiro de Suba • Rincón de Boyacá • Salitre II Sector • El Arrayán • Lombardía III • El Manzano • Santa Bárbara II Sector • Camino Verde Etapa I • Urbanización Cerros del Tabor • Bilbao I Sector • Zahori • Carolina II • Santa Teresa de Suba • El Rubí La Flora • Nuevo Corinto • La Estrella II • Miramar • Puerta del Sol • Carolina de Suba • Alameda de Suba • La Estrella I • Urbanización Miradores de Suba y Urisa • Los Comuneros Puerta del Sol • Aures II Sector La Planta • El Cedro • La Palma El Cóndor • Club de Los Lagartos • Conjunto Residencial Yerbamora 1 • Veimas • Urbanización Los Nogales de Suba • Villa Catalina II y III • Atenas • San Antonio • Tuna Alta Almeira • Prados de Santa Bárbara • San Cayetano • El Carmen Tuna Baja • Urbanización Altamar • Conjunto Residencial Tayazal • Jaime Bermeo • El Ruby • Almonacid • Conjunto Residencial Yaiti. • Palma Aldea • Costa Rica La Esperanza • Japón • Villa Hermosa • Los Naranjos • La Manuelita • Urbanización Solar I • Urbanización El Alcázar de Suba • San Isidro Norte • El Pino • San Miguel Tibabuyes • El Ocal • El Rincón - Urbanización San Gabriel • Rincón El Cóndor • El Rubí de San Bernardo • El Ocal II Sector • Nueva Tibabuyes • El Rincón Santa Helena • El Pino - Valverde de La Vera • Las Brisas • El Arrayán 2 • Lago de Suba • Prados de Suba • Turingia III • El Pino • Tuna Baja II Sector • Pinos de Lombardia - Imperial (Finca) • Urbanización Rodesia • Urbanización Aragón • Almendros de Suba • El Regreso • Ciudad Hunza - El Jordán • Villa de Los Comuneros (Prados del Salitre) • Urbanización Valles de Ibiza • Urbanización La Pradera de Suba • Pinos de Lombardia • Telecom Arrayanes • Urbanización Oviedo • La Orquídea III Sector • Bosques del Portal • Monteredondo Salitre Suba • Villa Catalina III Sector • Urbanización Camino Verde • Urbanización La Fontana • Urbanización Las Flores • Santa Ana • Villa del Campo II Sector • Oasis de San Jorge • Agrupación El Rincón • Parque Residencial Nueva Suba • Urbanización Puerto Sol • Parques del Campo • Los Alcaparros de Suba • Suba Linda • Urbanización Gavilanes • Las Margaritas • Urbanización Potrerillos de Suba • Urbanización El Bosque de Suba • San Jorge • Tuna Baja III Sector - Santa Isabel • Urbanización El Lago del Paraíso • La Aurora Salitre Suba • Rincón Escuela • El Carmen • Urbanización La Palma I • Urbanización El Laguito • Urbanización El Rincón de Suba (Santa Isabel) • Palma Aldea - Urbanización El Merey • Aures II • Versalles y Los Cerezos • Tuna Baja Las Flores • Caminos de Esperanza • Villa Elisa • Nueva Tibabuyes - La Esmeralda • Nueva Tibabuyes • Vereda Tibabuyes. • Costa Azul III Etapa • Rincón de Santa Inés • Urbanización Balcones de Alcudia • Villa Susana • Bosques de San Jorge Suba • Urbanización Casa Campo Sector I • Los Robles • Prados del Salitre • Urbanización Lombardia III Etapa - Sector A • Desarrollo Villa Blanca • Barrio Ciudad Hunza • Rincon Sector La Escuela I • Fontanar del Río • Fontanar del Río 2 • Urbanización Valle Patricia Y Valle Refous • Tibabuyes II • El Refugio y Los Maderos de Suba • El Pinar de Suba • Calabria • El Paraíso • Java I Sector • El Nogal • Costa Rica • El Imperio • El Naranjal • Senderos de La Esperanza • Conjunto Residencial Kumaru • Urbanización San José • Cañiza I, II Y III • Urbanización Torres de Suba • Santa Rita • Finca El Arrayán San Jacinto - Tibabuyes • Villa Gloria I • Verona • Villa de Las Flores • La Toscana • El Triángulo • Los Alpes Cerro Los Lagartos • Urbanización Monte Verde Y Colina Linda • Cerros de Niza Urbanización Solitude • Los Alcaparros • Chesnut Hill • Urbanización Kyra • Urbanización Las Pléyades • Compartir Suba • Los Tulipanes • Santa Fe de Suba (Finca) • El Pencil Barrio El Salitre • Tuna Baja III Y III A • La Campiña • Mirador de La Campiña II Sector • Rincón de La Campiña • Urbanización Maitama Costa Azul • La Esperanza • Oikos Teucali San Antonio • Urbanización Somondoco • San Juan Suba • La Chucua - La Trinitaria • San Carlos (Predio) • Santa Bárbara Tibabuyes • Las Flores • Costa Azul II Etapa • Costa Azul I Etapa • Refugio de Suba (Granjas Popayán) • Urbanización Antonio Granados • Campanella • S.C El Pino • Arcabuco • Urbanización Barandillas de Suba • Salitre Suba • Villa Cristina • Santa Beatriz (Predio) • Las Delicias La Maria • El Salitre • Urbanización El Portal de La Fontana • Villa Esperanza • Orquídeas • Urbanización El Salitre • La Campiña II Sector • Tibabuyes II Sector 2 • El Laurel • Santa Cecilia I • Java II Sector 2 • Santa Cecilia II • Urbanización Bosque de Los Lagartos • Santa Rita de Suba • Urbanización Los Nogales de Tibabuyes • Urbanización Los Nogales de Tibabuyes II • Tibabuyes • La Estrella III • Prados de La Campiña • Teusaquillo de Suba • Urbanización Altos de San Jorge • Gloria Lara de Echeverry II • Urbanización La Arboleda de Chosica • La Estanzuela • La Esperanza (Calle 131 A) • Villa Catalina • Chucua III Sector • Conjunto Residencial Yerbamora 2 • San Pedro III • Los Tejares de Suba (Predio) • La Francia • Tibabuyes I Sector • Java II Sector • Urbanización Tropicana • Zulia • Villa Maria • Las Flores • El Poa • La Aurora • Urbanización La Manuelita • El Rincón - Urbanización Amberes • Villa Elisa - Urbanización Villa Estella • La Palma II • Villa Alexandra • Urbanización Villa Lilia y El Rosal • Salitre I Sector • Acapulco • El Salitre Iv Sector • Tuna Baja III Y III A • El Pénsil • Tuna Baja III Sector • El Portal de Las Mercedes • La Capilla de Suba • Tuna Baja • Bilbao II Sector • Portal Real de Suba • Berice • Tuna Baja • Niza Suba - Monteniza • Turingia II • Arboleda de Suba • Urbanización Maitrella • Senderos de Suba • El Pinar de Suba II. Fontanar del Río • Urbanización San Antonio • Palma Aldea La Juanita • Aures II - Santa Bárbara • Morumbi • Plazuelas de San Martín • Villa del Campo • Alaska • Almirante Colón • Bosques de San Jorge • Tibabuyes Universal • Berlín • Berlín IV Sector • Sabana de Tibabuyes • San Carlos de Tibabuyes • San Carlos de Suba • Villa Hermosa • Los Monarcas • S.C Salitre Suba • Acacias • Los Almendros del Norte • La Playa • S.C Tuna Baja • Lombardía IV • Tuna Baja Las Mercedes • Londres (Lombardía III) • Rincón de Suba Sector Lagos de La Frontera • Rincón de Suba - Urbanización El Cid • Villas del Rincón • Los Arrayanes de Suba • Aures I • Villa Elisa I • Urbanización Riobamba • Teusa • Riobamba II • El Jordán II • Hato Chicó II (Predio) • Rincón de Santa Inés Compartir Suba • Lombardía II • La Floresta • Urbanización El Pórtico y Los Remansos • Villa Maria I Sector • Urbanización Bochalema • Urbanización Las Navetas de Suba • Villa Cindy • Horizonte Salitre • San Pedro de Tibabuyes • El Poa • Lombardía • San Andrés Afidro • Urbanización Villa Catalina • Villa Elisa • Urbanización San Alejo • Sauces de Suba • Rincón de Suba • El Jordán La Esperanza • Altos de La Esperanza I Sector • Bosques de San Jorge • Turingia (Parcelación) • Atardeceres de Suba • Urbanización Veracruz • El Pino - Urbanización Altamira • Villa Elisa - El Aguinaldo • Urbanización La Chucua • Urbanización Portal de Suba • Villa Rosario • La Chucua Norte • La Floresta de Suba • La Chucua I Sector. • La Gaitana • Urbanización Piedra Verde • Carolina III • Villa Elisa Parte Alta • Villa Elisa II • Salitre Suba 2a Y 2b • La Esperanza II Sector. • S.C Tuna Alta • Turingia • La Isabela • Lisboa • Orquídeas II Sector.

Soacha: • Villa Samantha • San Isidro II • C.C. El Jardin • Quintanar de Los Almendros • Las Acasias II • Gratamira • El Barreno • La Despensa • Julio Rincon I • Zona Industrial de Cazuca • Santillana • Villa Sandra • La Calleja • La Esperanza (Com4) • Quintanar de Los Sauces • Las Quintas II • Simón Bolívar • Quintanares VI Etapa • Serranías de La Pena I • Quintanar de Los Ocales • Quintanar de Los Cerezos • Puesta del Sol • Remansos de Quintanares • Jardín de Los Rosales • Altos del Pinar I • Altos de Sacromonte • Potrero Grande • Altos del Pinar II • La Arboleda • Juan Pablo I • Los Olivos I • Los Olivos IV • Los Olivos III • Los Ocales • Pablo VI • Leon XIII Tercer Sector • El Cedro I • Reina Sofia • El Rincon de Santafe • Los Olivares • Leon XIII Segundo Sector • Nuevo Colón • Mirador de San Ignacio VII • Parques de San Mateo II • Cumbre de San Mateo I • Cumbres de San Mateo II • Los Cerezos • Quintanares VII Etapa • Las Acasias I • Serranías de La Pena II • San Rafael • San Ignacio I • Las Vegas III • Barbados I • Los Pimientos II • Villa San Mateo • San Mateo 2000 • Casalinda V • Plazoletas • Arco Iris • San Lucas II • El Pinar • Casalinda III • Casalinda II • Sumapaz • El Bosque • El Pinar • Los Sauces • Los Nogales • Supermanzanas S2, S3 Y S4 • La Alameda• Malabar • Vipal I • Altos de Juanambu • Vipal II • El Arroyo • La Nueva Unión • Luis Carlos Galán III • Altos del Pino • Los Balkanes • Tanque Cazuca E.A.A.B. • Casaloma • Lomalinda • Minuto de Dios • Carlos Pizarro • Julio Rincon II • La Capilla • Cazuca • Luis Carlos Galán I • Villa Mercedes I • Terranova • Luis Carlos Galán II • Santo Domingo • Parques de Casalinda • Barbados II • Casalinda XIII • Balcones de San Mateo II • Santa Maria del Rincon • Hogar del Sol • Altos del Pinar IV • El Trébol • Prado de Los Rosales • Altos del Pinar III • Altos del Pinar • Altos del Nogal • Altos de Santa Fe • Centro Comercial Unisur • El Portal de Casalinda • Mariscal Sucre • Camilo Torres II • El Prado de Las Vegas • Portalegre • Parque Bogotá La Esperanza • Equipamiento 19 • Victoria I • C.C. Miraflores • Tulipán • Violeta • Margarita II • Frailejón I • Frailejón II • Primavera • Sauce I • Acanto II • Equipamiento 7 Y 8 • Verónica • Palo Rosa • Acacia • Centro Comercial Prado Verde • Buganvilla • Guadual • Loto • Parque • Sauco • Almendro • Alhelí • Jazmín • Agapanto II • Tequendama • Centro • Linconl • Villa Clara • Las Vegas • Nueva Portalegre • El Sol de Portalegre • Portalegre Real • Portalegre Real II • El Carmen • La Amistad • El Nogal • Camilo Torres I • Altos de Camilo Torres • Oasis de Jericó • Las Ferias • La Cañada • Bochica • Mirador de San Ignacio I • Azalea I • Agapanto I • Girasol • Palma Real • Nogal • Linaria • Cedro • Rosal • Astromelia • Lavanda • Pensamiento • Olivo I • Fresia • Sauce III • Ponsetia • Cala • Malva • Azahar • Manzano • Pomarrosa • Amapola • Pomelo • Olivos II • Anturio II • Los Olivos II • La Maria • Casalinda VIII • San Lucas • Mirador de San Ignacio III • Casalinda IX • San Mateo Segundo Sector • Casalinda I • F.N A. • Rincon de San Mateo • Central Eléctrica • Capitalinas • Sector Ospinas • Iguazú • Los Rosales • Inversiones Bogotá • Santa Rosa • El Porvenir • Ricaurte • Anturio I • Colegio Público Ciudad Verde • Begonia • Hortensia • Dalia • Heliconia • El Divino Niño Parte Alta • El Mañana (P.P. Huertas) • La Oportunidad III (P.P. Huertas) • La Fortuna (P.P. Huertas) • La Ilusión (P.P. Huertas) • La Ilusión II (P.P. Huertas) • El Progreso I (P.P. Huertas) • El Progreso II (P.P. Huertas) • La Fortuna II (P.P. Huertas) • Vida Nueva I (P.P. Huertas) • Vida Nueva II (P.P. Huertas) • Grandeza II (P.P. Huertas)La Esperanza I (P.P. Huertas) • El Triunfo I (P.P. Huertas) • La Esperanza II (P.P. Huertas) • El Tesoro (P.P. Huertas) • Equipamiento 16 • Panorama • La Magdalena • Santa Helena Norte • Cagua II Sector • Balcón Real II • San Carlos • La Esperanza • El Bosque Cagua Chiquita • San Alberto • San Antonio • Santa Maria I • Comfenalco • Juan Pablo II Segunda Etapa • El Sol • Andalucía • Juan Pablo II Cuarta Etapa • El Dorado • Tusandala • Equipamiento 4 5 6 • Abedul • Eucalipto • Altos de La Florida - El Retiro • Altos de La Florida II • San Nicolas II • Rincon de San Carlos • Casa Bonita • Condominio Soacha Real • Lote Sin Construcción • Balcón Real • San Antonio II • Gardenia II • El Tuso-La Esmeralda • San Juan • Las Villas • El Cardal • Llano Grande • Parques del Sol II • El Paraíso • Ubaté • San Marcos Cafam • España • Parques del Sol I • San Marcos • San Bernardino • San Luis • El Libertador • Acanto I • Azafrán • Parque Campestre 10 • Parque Campestre 8 • Parque Campestre 6 • Parque Campestre 4 • Parque Campestre 1 • Parque Campestre 11 • Parque Campestre 14 • Parque Campestre 13 • Parque Campestre 9 • Parque Campestre 12 • Parque Campestre 13 • Centro Comercial Parque Campestre • Parque Campestre 5 • Parque Campestre 3 • Parque Campestre 2 • Torrentes 2 • Torrentes 4 • Torrentes 1 • Equipamiento 25-1 • Torrentes 3 • Bahía del Oeste • Balcones de San Mateo I • El Triunfo • San Jose • 12 de Marzo • Los Pimientos I • Casalinda VII • Casalinda VI • Junín • Capitalinas II • Presencia de Los Andes I • Sector Armero • Altos de San Mateo • Mirador de San Ignacio II • Casalinda XII • Las Vegas de San Mateo • Las Huertas • La Veredita • El Rosal • Torres de Santa Ana • Clavel II • Clavel I • Avellana • Manzanilla • Lt Residual • C.C. Plaza Nueva Soacha • Macadamia • Verbena • Sabina • Ciprés • Cerezo • Naranjo • Romero • Álamo II • Arandano • Iglesia Logroño • Aloe • Álamo • Bambú • Calicanto II • Capuchino • Mirto • Mirto II • El Danubio • Eugenio Diaz Castro • San Isidro • Zona Industrial El Salitre • Quintas de La Laguna • Quintas de San Luis • El Salitre • El Ciprés • Villa Daniela • Cien Familias • La Pradera II • La Pradera I • La Florida • Menta • Olmo • Luminaria • Caobo • Aliso • Lilo • Aliso II • Alcaparro II • Feijoa • Amaranto • Granado • Yerbabuena • Roble • Astromelia III • Cayena • Parque 2 • Sm 57 • Palmeto • Equipamiento 17 • Parqueadero de Buses • Ceiba • Ficus • Ciudadela Educativa Vida Nueva (P.P. Huertas) • Bosque de Cipi • Boyacá • Villa Santa Isabel • El Divino Niño I • La Cristalina • San Martin • Los Alpes • La Fragua • Villas de Santa Rosa • Ciudad Satelite • La Unión • Santa Cecilia • Ajax • Cai (P.P. Las Huertas) • El Triunfo II • El Triunfo I • La Grandeza III (P.P. Huertas) • La Grandeza IV(P.P. Huertas) • El Tesoro II (P.P. Huertas) • La Esperanza III • Huertas de Soacha • El Huerto • Las Huertas (P.P. Huertas) • El Rosal • I.E. Luis Henríquez • Armonía III • La Gratitud II • La Gratitud I • El Encanto III • La Alegría • Humedal Neuta • Uaecd_006 • Uaecd_004 • Uaecd_001 • Parque de Las Flores • San Andres • El Altico • San German • Inst. Edu. Soacha Para Vivir Mejor • Cohabitar • Valles de Santa Ana • Némesis • Santa Ana 1er Sector • Villa Flor • Los Girasoles • El Cedro • Abc Santa Ana • Villa Sofia I • San Fernando • San Carlos Compartir • Los Ducales II • La Laguna • Uaecd_007 • Terra Grande III • Parque Campestre • Ciudadela Educativa Torrentes • Equipamiento Comunal • Santa Rita Etapa II • Uaecd_002 • Portal de Alcaparros • Portal de Amaranto • Parque Campestre Zc No 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 • Portal del Nogal • I.E. Soacha Avanza: La Unión • Alicante • Ptar Las Huertas • Amaranto Real • Arizona • San Nicolas • Conviva • Compartir • El Vivero • Escondite de Jose / Villa Luz • Ciudad Latina I • Villa Esperanza • Ciudad Latina III • Ciudad Latina II • Quintas de Santa Ana II • Tierra Blanca • Maranatha II • La Fontana I • La Fontana II • Villa Italia • Nueva Compartir • Los Ducales I • La Toscana • San Mateo Primer Sector • Los Cristales • El Tabacal • Cobec • Los Pinos • Las Margaritas • Llanos de Soacha • Mirador de San Ignacio V • Gardenia I • Sauce II • Iris • La Esperanza III (P.P. Huertas) • Camelia II • Parque Campestre 7 • Albahaca • Astromelia III • Mirador de San Ignacio VIII • El Vivero • Santa Ana Central • Indumil • Bella Vista Alta • San Humberto • Villas de Casaloma • La Primavera • El Mirador • Villa Esperanza Centro • Villa Mercedes II • Casalinda IV • Santa Helena • Bosque de Tibanica • Jaime Garzon • C. S. San Mateo • Cagua I Sector • Terragrande • Quintas de Santa Ana I • Ciudad de Quito • El Mirador de Corinto • Altos de La Florida I • Quintas de Santa Ana Etapa II • Zapan 5 • Guaraná • Plaza de Mercado • La Alegra III • Uaecd_008 • Uaecd_002 • El Portal de San Mateo • Sector Pino • Terra Grande III Etapa • Terra Grande II Etapa • Banco de Tierras • Humedal Tierra Blanca • Universidad de Cundinamarca • Minnesota • El Silo • Colmena II • Santa Ana • Villa Sofia II • Santa Ana Sector Pinto • Villa Juliana • Zona Verde • Leon XIII • Zona Industrial Santa Ana • Quintas del Portal • Lagos de Malibú • Chicó Sur • Mirador de San Ignacio Vi • Oasis • Mirador de San Ignacio VIII • Galicia III • Rincon del Lago • Bella Vista • Morella • Portal de San Ignacio • Hospital Regional Soacha • Zona Verde • Humedal Neuta • El Rincon de San Alejo II • Centro Comercial Mercurio • Portal de La Hacienda • Portal del Nogal • Icarus Las Mercedes • Pretensados Bogotá • Alameda Tibanica • Arboleda • Terra Grande IV Etapa • Parque Residencial Loretto • Uaecd_010 • Cámbulos • Atacadao • Magnolios • Alelíes • Azaleas • Inst. Vendible Yerbabuena • Parque Agrológico Semilla del Futuro • Cerezos Kr 4e 36 61 • Zona Verde 3-Hacienda Terreros • Uaecd_013 • Uaecd_014 • Uaecd_015 • Paseo Real • Villa Carola • Quintas de Santa Ana Epapa III • Quintas de Santa Ana Etapa Ib • Desconocido • Villa Julia • Sabana Cipres • Santelmo • Balcones de Mercurio • Los Condominios I de Tejares • Los Condominios II de Tejares • La Sabana • San Mateo Parque II • Portales de Tierra Blanca • Lagos de Malibu 4 Y 6 • Lagos de Malibu • Zapan 1 • Zapan 4 • Zapan 2 • Zapan 3 • El Rincon de San Alejo I • Villa Mercedes I - La Meseta • Portal de Las Flores • Portal de Arrayanes • Portalegre Real I • San Miguel de La Cañada • El Paraíso de Corinto • El Oasis • Los Robles • La Isla • El Progreso • Las Margaritas (Com4) • Buenos Aires • Los Pinos Ciudadela Sucre • Laguna Tibanica (Embalse Terreros) • Barbados III • Mirador de San Ignacio IV • Parques de San Mateo I • La Florida II • La Florida II • Azalea II • Orquídea • Teletón • Colegio Minuto de Dios • Margarita I • Frailejon III • Lirio • Trébol • Azucena • Laurel • Arrayan • Camelia I • Caléndula • Magnolia • Papiro • Victoria II • Geranio • Peral • Nardo • Lila • Azahar • Macadamia

