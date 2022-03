Realizan homenaje a Daniel Duque, menor fallecido en atentado en Ciudad Bolívar

En una de las sedes del Colegio Manuela Beltrán, se realizó un homenaje a menor fallecido tras atentando en Ciudad Bolívar. Foto: Alcaldía de Bogotá

En el colegio El Paraíso, la comunidad educativa hizo un homenaje a Daniel Duque, el menor de edad que falleció a causa del atentado contra el CAI de Arborizadora Alta, en la localidad de Ciudad Bolívar, que se registró el pasado sábado 26 de marzo.

En contexto: Ciudad Bolívar: ¿sitiada por la criminalidad?

“A todos los invitó a recordarlo con esa alegría, con ese niño extrovertido que era sonriente. No tengo rencores, no tengo nada solo le pido a dios que donde tenga a Danielito, me lo tenga bien”, dijo la madre de Daniel durante la ceremonia.

Con globos blancos, actos religiosos, musicales, y palabras de la comunidad educativa y de personas cercanas a él, fue celebrada la vida del menor de 12 años, quién era conocido en el colegio como “monito”, y quién tenía el sueño de ser futbolista.

“No podemos permitir que la violencia, el odio, la ignorancia, y la miseria arrastren a nuestros niños a conflictos sin sentido. Es nuestro deber convertir esta experiencia en una enseñanza, y mantener viva la memoria de quienes no están con nosotros para que su pérdida no sea una estadística más”, aseguró una docente de la institución durante el homenaje.

Lea también: Explosión CAI de Ciudad Bolívar: se conoce el material utilizado en el ataque

En el acto hicieron presencia, además de la comunidad educativa y la mamá del niño fallecido, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la secretaría de Educación, Edna Bonilla, quienes se unieron en una voz de rechazo por este acto.

Según lo dio a conocer el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández, las personas heridas a causa del atentado ascienden a más de 40. Por su parte, esta mañana se conoció la confirmación de muerte cerebral Ivana Salome Rangel, de cinco años, quién se encontraba cerca al CAI en el momento de la explosión.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.