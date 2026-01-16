Capturan en Ciudad Bolívar a hombre señalado de agredir física y sexualmente a su pareja

Tras una investigación, autoridades recapturaron a un hombre acusado de agredir física y sexualmente a su esposa en Ciudad Bolívar. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Un hombre señalado de agredir física y sexualmente a su esposa fue capturado por orden judicial en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, en el marco de una investigación por violencia de género.

Tras la captura, realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, se abrió una investigación por los delitos de tentativa de feminicidio y acceso carnal violento.

De acuerdo con la información oficial, las agresiones físicas y sexuales en contra de la entonces pareja del señalao agresor ocurrieron el 4 de enero de 2026 en un domicilio ubicado en el barrio La Estancia, de la localidad de Ciudad Bolívar. Ese mismo día, el señalado fue capturado en flagrancia, pero posteriormente quedó en libertad.

El avance de las labores investigativas y la recolección de material probatorio permitieron que un juez emitiera una orden de captura en su contra, lo que permitió ponerlo nuevamente a disposición de la justicia.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, el capturado registra más de 12 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por delitos como violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas de fuego, hurto y estafa, entre otros.

El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con el proceso judicial para definir su situación jurídica.

Desde la Policía se reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de violencia contra las mujeres o situaciones que afecten la seguridad y la convivencia. Las autoridades recordaron que están habilitadas las líneas 123 y 155 para la atención de casos de violencia basada en género.

