Distrito alerta por red que instrumentalizaría a menores para mendicidad en Bogotá

Los recientes hallazgos de la Secretaría de Integración Social encendieron las alarmas sobre una preocupante práctica que estaría ocurriendo en una de las zonas más concurridas y turísticas del norte de Bogotá. El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, confirmó que la entidad interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra alias “El Gordo” y otros presuntos reclutadores vinculados con la instrumentalización de niñas, niños, adolescentes e indígenas con fines de mendicidad y, posiblemente, de explotación sexual.

Según Angulo, la denuncia surgió tras un trabajo de observación e investigación adelantado por el programa Ciudad Niñez, que recorre distintos puntos de la capital para detectar situaciones de riesgo que afecten a menores. “Nosotros empezamos a ver reiterativamente, en la zona T, un posible riesgo (…) al tiempo que empezamos a ver que había un comportamiento extraño por parte de los acudientes. No era fácil llegar a los papás de los niños, casi siempre había un adulto encargado”, explicó el funcionario.

Ante estos indicios, el Distrito inició un proceso de compilación y análisis de los casos, los cuales, según Angulo, revelan patrones que podrían dar cuenta de una estructura organizada. “Detrás de eso hay sistematización, hay un patrón y una concentración de casos que amerita una investigación de la Fiscalía”, agregó.

La denuncia señala a alias “El Gordo”, quien se encargaría de distribuir a los menores en diferentes puntos de la ciudad para ejercer la mendicidad. Aunque ha sido detenido en varias ocasiones, el hombre ha recuperado la libertad por falta de pruebas, lo que evidencia —según las autoridades— las dificultades institucionales para enfrentar este tipo de delitos donde las víctimas son particularmente vulnerables.

Un llamado urgente a la protección infantil

Ante la gravedad de los hechos, el Distrito hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades competentes para fortalecer los mecanismos de prevención y denuncia. Desde Integración Social insisten en que la protección de la niñez debe ser una tarea colectiva que involucre tanto a las instituciones como a los habitantes de la ciudad.

Las autoridades recordaron que cada reporte ciudadano puede ser clave para desmantelar redes que lucran con la vulnerabilidad de los menores. No obstante, más allá de las denuncias, el desafío sigue siendo estructural: romper el ciclo de impunidad y garantizar que los derechos de los niños y niñas no sigan siendo objeto de explotación en las calles de Bogotá.

