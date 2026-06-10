Anuncian recompensa por información del hombre que maltrató a una niña de 4 años en Sibaté

El caso ocurrió en una vivienda del municipio de Sibaté. Foto: Mauricio Alvarado

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Un nuevo caso de maltrato infantil sacude Cundinamarca. Imágenes que han salido a la luz dejan en evidencia los maltratos cometidos por un hombre a una menor de cuatro años, hija de su pareja, confirman las autoridades. Mientras avanzan las investigaciones, el alcalde de Soacha anunció recompensa para dar con el responsable y avanzar en su judicialización.

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Sobre los hechos, la Policía Metropolitana de Soacha informó que atendió el caso en Sibaté el pasado 6 de junio tras una llamada anónima que alertó sobre las agresiones contra la menor. Más tarde, la divulgación del video que evidencia el maltrato no solo causó indignación entre los habitantes del departamento, también reaccionaron las autoridades locales.

De acuerdo con la Policía, una patrulla acudió al lugar donde ocurrió el maltrato, en compañía de funcionarios de la Comisaría de Familia y una profesional en psicología. La menor fue encontrada con su madre y posteriormente trasladada a un centro médico para su valoración. “Actualmente, se encuentran en trámite los resultados de los exámenes médicos, así como la intervención del equipo interdisciplinario, con el propósito de garantizar el restablecimiento integral de los derechos de la menor”, indicó oronel Juan Andrés Gómez Ramírez, Comandante Policía Metropolitana de Soacha.

Anuncian recompensa

Entre tanto, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez, rechazó los hechos e informó que ha dispuesto de una recompensa de hasta COP 10 millones de pesos, “por información que permita la captura de Winder Alexis Moreno, señalado de este hecho, y quien se encuentra hoy prófugo de la justicia ”, puntualizó Sánchez ‘Perico’, en su cuenta de X.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda del señalado agresor y hacen un llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que permita su ubicación y captura.

“Si este hombre está escondido en Soacha, necesitamos la ayuda de la ciudadanía para ubicarlo y ponerlo a disposición de las autoridades y que caiga todo el peso de la ley contra este agresor”, concluyó el alcalde de Soacha.

Por su parte, Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca, señaló: "¡Lo encontraremos pronto! Un salvaje como este debe recibir medidas judiciales ejemplarizantes. Esto no puede seguir pasando con los niños en nuestro país".

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