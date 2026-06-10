Tensión en operativo de espacio público en Autosur: comerciantes se enfrentaron con la UNDMO

Unidades de la UNDMO fueron desplegadas ante la reacción de los informales. Foto: Archivo Particular

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Lo que para la Alcaldía de Bogotá es una “cruzada” por el espacio público en varios puntos de la ciudad, para comerciantes y vendedores informales es una medida que, sin acuerdos previos, afecta a una buena porción de informales que todavía viven de las ventas legales en bajo puentes y otros puntos que hoy son objetivo de la administración de Carlos Fernando Galán.

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De acuerdo con el Distrito el operativo adelantado la tarde del martes 11 de junio buscó avanzar en un cerramiento en dicho bajo puente con el fin de comenzar una serie de obras para revitalizar este punto. “Son 4.000 metros cuadrados pensados para una cancha multipropósito, comercios, parqueaderos para motos y bicicletas y baños”, indicó Lucía Bastidas, directora del DADEP.

¿Por qué protestaron los vendedores?

Aunque el Distrito insistió en que estas obras han sido solicitadas por años de deterioro en este bajo puente frecuentado por motociclistas y ciclistas, vendedores informales que laboran en este lugar reclamaron que no hubo socialización ni previo aviso de la intervención.

Lo anterior derivó en que tanto moteros como vendedores bloquearan con palos el tránsito vehicular, generando un caos y en la intervención de la UNDMO.

“La Alcaldía llegó de manera arbitraria a sacar a las personas: rompieron las vitrinas, los termos de los tintos. Todo fue de una manera arbitraria sin hablar con nosotros, ni reubicarnos”, señaló una vendedora a City Tv.

“No vamos a retroceder”: Alcaldía

Entre tanto, el alcalde anunció que no retrocederá en lo que para él, es una “gesta” por el espacio público. Cabe recordar que este operativo está enmarcado en el nuevo Decreto que cocinó la administración para transformar la gestión de las ventas informales, modificando el Decreto Único del Sector Gobierno para establecer reglas claras en la organización, recuperación y preservación del espacio público.

Si bien el objetivo central, dice la administración, es equilibrar el derecho al trabajo de los vendedores informales con el derecho de la ciudadanía a disfrutar de entornos seguros y con movilidad fluida, esto ya genera tensiones.

“No vamos a retroceder”, se pronunció Galán ante los desmanes en la av. Villavicencio con Autosur. “Seguiremos adelante en la recuperación del bajopuente de la Avenida Villavicencio con Autopista Sur. Este espacio era usado para ventas ilegales, de droga y motos robadas, entre otros. El espacio público es para que todos los ciudadanos lo disfruten, no para que unos pocos lo aprovechen de manera ilegal”.

Finalmente, tanto el alcalde como otros funcionarios de la Alcaldía, pidieron a las y los bogotanos que “apoyen en esta cruzada por recuperar el espacio público debajo de los puentes”.

Esto, mientras los vendedores informales esperan diálogos y opciones una vez comiencen las intervenciones, de lo contrario, lo que se vivió en el sur, puede ser un espejo de la tensión que sucederá en otros puntos si las acciones dejan por fuera la voz de los informales.

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