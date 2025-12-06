Recorrido navideño Tren de la Sabana 2025: horarios, paradas especiales y cupos limitados

Recomendación: si no encuentra disponibilidad de tiquetes en línea, puede comunicarse directamente con Turistren a las líneas (601) 316 1300 o 311 533 8264, donde brindan información sobre cupos, fechas adicionales y puntos de venta alternos. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá volverá a escuchar el silbido navideño más esperado de la temporada. Desde el lunes 15 de diciembre y hasta el viernes 9 de enero de 2026, el tradicional Tren de la Navidad volverá a encender sus luces y recorrer la Sabana en un viaje que mezcla paisaje, música y celebración familiar.

Le puede interesar: Pólvora y fuego: ¿Por qué diciembre es el mes más peligroso para los hogares bogotanos?

El plan, que cada año atrae a miles de asistentes, regresa con una ruta ajustada para esta temporada. En lugar de salir desde la Estación de la Sabana, el recorrido partirá del costado occidental del Centro Comercial Gran Estación y hará dos paradas: una en la Estación Usaquén y otra en la Estación La Caro, en Chía, donde se desarrollará el evento central de la noche antes del regreso a Bogotá.

¿Qué habrá durante el trayecto?

Los vagones estarán decorados con iluminación y motivos navideños, y contarán con:

Música en vivo

Personajes típicos de la temporada

Espacios para tomar fotografías

Actividades animadas para niños y familias

La primera parada será en la Estación Usaquén, donde los viajeros encontrarán una bienvenida especial con ambientación navideña, Papá Noel y espacios para tomarse fotos. Luego, el tren continuá hacia la Estación La Caro, en Chía, donde se realiza el espectáculo central de la noche, que incluye un show de juegos pirotécnicos antes de iniciar el regreso a Bogotá.

¿Dónde comprar la boletería?

La boletería ya está definida y se podrá adquirir en:

Estación de La Sabana Calle 13 #18–24: Solo para venta anticipada. Desde este punto no salen trenes esta temporada.

Estación de Usaquén Avenida Carrera 9 #110–08: Punto oficial de boletería presencial.

Tuboleta ( tuboleta.com )

Puntos físicos habilitados por Tuboleta

Página oficial de Turistren (turistren.com.co)

Precios:

$72.000 por persona

Niños menores de 3 años viajando en brazos no pagan

Compras por Tuboleta tienen cargos adicionales: aprox. $8.600 por tiquete + $8.000 por transacción

En años anteriores, los cupos se agotaron en cuestión de días, por lo que se recomienda comprar con anticipación.

¿Cómo funciona el recorrido?

Salida: costado occidental del Centro Comercial Gran Estación

Hora: 6:45 p. m. (se recomienda llegar con tiempo)

Paradas:

Estación Usaquén: bienvenida y actividades navideñas

Estación La Caro: show central con pirotecnia

El recorrido sigue un itinerario sencillo. El tren parte de Gran Estación a las 6:45 p. m. y llega a Usaquén alrededor de las 7:15 p. m., donde los pasajeros tienen cerca de 45 minutos para bajar, tomarse fotos y disfrutar del ambiente navideño.

A las 8:00 p. m., el tren continúa hacia La Caro, llegando aproximadamente a las 8:50 p. m. Allí se realiza el espectáculo principal de la noche y la parada dura unos 30 minutos.

El regreso empieza hacia las 9:20 p. m. El tren pasa nuevamente por Usaquén a las 10:10 p. m., con una detención muy corta, y finaliza el recorrido en Gran Estación cerca de las 10:45 p. m. En total, el viaje dura unas cuatro horas.

Fechas confirmadas

El Tren de la Navidad Turistren 2025 operará en estas fechas:

Del 15 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026

No opera: 24 y 31 de diciembre

Recomendaciones y medidas de seguridad para el viaje

Turistren recordó que ninguno de los puntos de salida cuenta con parqueadero, por lo que se sugiere llegar en transporte público o utilizar aplicaciones de movilidad. La empresa también recomienda a los viajeros cuidar sus pertenencias durante todo el recorrido, especialmente en momentos de embarque y desembarque.

En cuanto a la seguridad a bordo, el operador mantiene protocolos estrictos:

No está permitido asomarse por ventanas o puertas, ni viajar en zonas externas del tren.

Los menores de edad solo podrán pasar de un vagón a otro si están acompañados por un adulto responsable.

Se restringe el ingreso de personas bajo efectos del alcohol.

Dentro del tren está prohibido fumar y vapear.

Estas medidas buscan garantizar un viaje seguro y ordenado para todos los asistentes durante la temporada navideña.

Un plan que se volvió tradición

El Tren de la Navidad se ha convertido en uno de los planes más representativos del final de año en Bogotá. En 2024, por ejemplo, incluyó recorridos nocturnos, personajes navideños, shows musicales y actividades interactivas. Todo apunta a que en 2025 mantendrá ese enfoque familiar, con una oferta ampliada de experiencias, no se lo pierda.

Lea más: Consejo de Estado absolvió al alcalde de Tocancipá en proceso disciplinario

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.