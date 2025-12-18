Recuperan en Bogotá 28 toneladas de cobre robadas en Soacha tras rastreo por GPS

El capturado, de 24 años, es señalado de hurtar una tractomula que transportaba 28 toneladas de cobre avaluadas en más de COP 1.200 millones. Foto: Mebog

Una llamada a la línea 123 permitió recuperar en Bogotá una carga de cerca de 28 toneladas de cobre que había sido robada horas antes en jurisdicción del municipio de Soacha. El operativo terminó con la captura de un joven de 24 años, señalado de hurtar la tractomula que transportaba el millonario botín.

Le puede interesar:Tren de Aragua en Bogotá: el rastro de hoteles del terror, sindicatos y criptomonedas

Según la información revelada por la Mebog, en el momento de la denuncia la víctima advirtió a las autoridades que el vehículo contaba con sistema de geolocalización. Acto seguido, varias patrullas iniciaron la búsqueda y lograron ubicar la tractomula mientras transitaba por la carrera 13, en Bogotá, donde fue interceptada. Al verse rodeado, al conductor no le quedó de otra entregar el vehículo sin oponer resistencia.

En el procedimiento fue recuperado tanto el automotor como la carga, cuyo valor fue estimado en unos COP 1.200 millones. El conductor, capturado en flagrancia y puesto a disposición de la Fiscalía, ahora deberá establecer si actuaba solo o hacía parte de una red dedicada al hurto de metales, un delito que en los últimos años ha golpeado con fuerza al sector industrial, de telecomunicaciones y de transporte.

Aunque la Policía destacó que en lo corrido de 2025 se han realizado más de 33.000 capturas y se han recuperado más de mil vehículos en Bogotá, estos resultados contrastan con la persistencia de delitos de alto impacto como el robo de carga, que sigue siendo una preocupación recurrente para transportadores y empresarios. La efectividad de los sistemas de rastreo y la reacción ciudadana vuelven a aparecer, en este caso, como piezas clave para frenar este tipo de hechos.

Kennedy concentra el 20% del total de casos de hurto de vehículos

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, con corte en el mes de noviembre, el hurto de automotores reportó una disminución del 22%. Mientras que en noviembre de 2024 se reportaron 3.900 casos, este año, en la misma fecha, los casos fueron 3.041

La localidad más golpeada por ese delito, con casi un 20% del total de casos, es Kennedy, con 588 denuncias por robo de vehículos. El listado lo completan Engativá, con 354 casos; Puente Aranda, con 336, Ciudad Bolívar, con 230 casos, y Suba con 206.

En cuanto a las modalidades, en 2025, los robos con llave maestra son los más comunes, con 102 casos, seguidos de los robos a mano armada, con 100 casos, y los hurtos sin empleo de armas, como en la modalidad de jaleo, con 82 casos

