Bogotá

Regalos con sello local: ferias de emprendimiento para San Valentín en Bogotá

Del 14 al 15 de febrero, ferias en parques y El Dorado reúnen emprendimientos locales con regalos y gastronomía.

Redacción Bogotá
14 de febrero de 2026 - 04:25 p. m.
La feria reunirá a más de 42 productores y empresarios locales de diversos sectores.
Foto: Secretaría de Desarrollo Económico
Este 14 y 15 de febrero, quienes buscan un regalo distinto para San Valentín en la capital del país podrán encontrar una alternativa fuera de los circuitos comerciales tradicionales. En distintos puntos de la ciudad, 41 emprendimientos locales participarán en ferias gastronómicas y creativas impulsadas por el programa Hecho en Bogotá, una estrategia distrital para fortalecer el comercio local y visibilizar el talento de la ciudad.

La iniciativa que lidera la Secretaría de Desarrollo Económico reúne propuestas que van desde alimentos artesanales y café de origen hasta moda, decoración y productos de diseño, con presencia tanto en parques de barrio como en escenarios de alta afluencia.

Compra local este fin de semana de San Valentín en Bogotá

Uno de los puntos principales será el Parque El Country, donde Hecho en Bogotá participará en el segundo fin de semana de Alimentarte Food Festival. Allí, 16 emprendimientos locales ofrecerán sus productos entre las 11:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, con una muestra enfocada en alimentos como granolas, chocolates, panadería artesanal, mieles, aderezos y café, en un espacio que combina gastronomía y consumo responsable.

La agenda continúa el domingo 15 de febrero con Hecho en Bogotá al Barrio, una feria que se realizará en el Parque Urbanización Molinos, en la localidad de Usaquén, entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m. En este espacio participarán 20 emprendimientos, la mayoría de origen local, con productos que incluyen ropa, artículos decorativos, opciones para mascotas y alimentos tradicionales.

También estarán presentes iniciativas lideradas por mujeres y comerciantes que hacen parte de otros programas distritales de fortalecimiento empresarial.

La oferta se extiende más allá de los parques. En el Aeropuerto Internacional El Dorado, cinco nuevos emprendimientos se suman al espacio permanente Paraíso Sello Local, donde viajeros nacionales e internacionales pueden adquirir velas, cosmética, papelería de diseño, cuadros personalizados y snacks artesanales, llevando productos hechos en Bogotá a una vitrina global.

Más allá de la fecha, estas ferias buscan acercar al público a propuestas locales y ofrecer una alternativa de consumo que impacte directamente a pequeños productores y emprendedores. Para los ciudadanos, la invitación es doble: encontrar un regalo diferente y, al mismo tiempo, apoyar economías que se construyen desde los barrios y los oficios creativos de la ciudad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
