¿Sin plan este 14 de febrero? Le contamos qué hacer para celebrar San Valentín en Bogotá

Aunque en Colombia el Día del Amor y la Amistad se celebra en septiembre, cada vez más parejas aprovechan el 14 de febrero para salir de la rutina y compartir un plan especial. Este sábado 14 de febrero de 2026, Bogotá se convierte en el escenario perfecto para celebrar el amor con opciones románticas, culturales y naturales, muchas de ellas gratuitas o de bajo presupuesto.

Si desea sorprender a su pareja sin afectar el bolsillo, tome nota de estos planes imperdibles en la ciudad.

Vistas panorámicas y atardeceres inolvidables

Cerro de Monserrate

Uno de los planes más clásicos y románticos. Subir en teleférico, funicular o a pie permite disfrutar del mirador más icónico de Bogotá. Ver el atardecer desde la cima, con la ciudad iluminándose poco a poco, es una experiencia difícil de igualar. Además, es posible visitar el Santuario del Señor Caído o compartir una comida en restaurantes tradicionales como Casa San Isidro o Santa Clara.

Torre Colpatria

Para quienes prefieren un plan urbano, este mirador con vista de 360 grados ofrece una panorámica única de la capital desde uno de los edificios más altos del país.

La Calera

A pocos minutos de Bogotá, este mirador natural es ideal para una escapada nocturna. Las luces de la ciudad y la oferta gastronómica del sector lo convierten en un plan perfecto para una cita especial.

Cultura y romanticismo en el Centro Histórico

La Candelaria

Caminar por sus calles coloniales, descubrir murales y entrar a cafés bohemios puede convertirse en el plan perfecto para una tarde diferente. El ambiente histórico y artístico crea una atmósfera ideal para una cita romántica.

Chorro de Quevedo

Un plan más relajado: escuchar cuenteros, música en vivo o compartir una bebida tradicional en uno de los puntos más emblemáticos del centro.

Teatro Colón

Para quienes buscan una experiencia más elegante, asistir a una función o realizar una visita guiada en este teatro —considerado una joya arquitectónica— puede convertirse en una cita memorable.

Naturaleza y planes al aire libre

Parque de los Novios

Conocido por su lago y su famoso “laberinto del amor”, es ideal para un picnic, un paseo en bote o una tarde tranquila al aire libre.

Jardín Botánico de Bogotá

Un oasis natural para caminar entre orquídeas y flora exótica. Es un plan perfecto para desconectarse del ruido urbano y disfrutar de un momento íntimo.

Parque Simón Bolívar

Senderos, ciclorrutas, picnic bajo los árboles o un paseo en bote en el lago hacen de este espacio un clásico para una cita sencilla, pero especial.

Usaquén

Sus calles coloniales, la plaza central y la variada oferta gastronómica lo convierten en un destino ideal para una caminata romántica y una cena diferente.

Plan activo y diferente

Ciclovía de Bogotá

Si la idea es celebrar el amor en movimiento, recorrer la ciudad en bicicleta o caminando durante la Ciclovía es una opción saludable y distinta. Además, suelen realizarse actividades especiales para esta fecha.

Bogotá ofrece una gran diversidad de planes para cada tipo de pareja: desde quienes buscan aventura y vistas panorámicas hasta quienes prefieren una experiencia cultural o un momento íntimo en medio de la naturaleza. Lo mejor es que muchos de estos espacios son gratuitos o de bajo costo, lo que demuestra que para celebrar el amor no se necesita un gran presupuesto, sino ganas de compartir.

La ciudad también invita a consultar su Agenda Cultural para descubrir conciertos, obras de teatro, talleres y actividades especiales durante esta fecha.

Porque celebrar el amor también puede ser tan simple como caminar juntos y mirar la ciudad desde lo más alto.

