Bogotá actualiza el SUGA: así cambiarán los permisos para conciertos y eventos masivos

Bogotá quiere dejar atrás la era de las autorizaciones de último minuto. Después de un año marcado por polémicas sobre permisos para conciertos —y con casos como el de Vive Claro, que puso a prueba la coordinación del Distrito—, la Administración presentó el proyecto de Decreto que actualiza el Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (SUGA), la herramienta que define cómo se aprueba un evento masivo en la ciudad.

Entre enero de 2023 y junio de 2025, el 68 % de las resoluciones para eventos se otorgaron el mismo día del espectáculo. Un síntoma de improvisación que el Distrito quiere corregir con una reforma que apunta a fortalecer la planeación, la seguridad y la coordinación interinstitucional.

Plazos más estrictos

El proyecto establece tiempos mínimos obligatorios para que los organizadores radiquen sus documentos:

Eventos de artes escénicas: 15 días hábiles antes.

Actividades especiales de aglomeración: 19 días hábiles de anticipación.

Estos plazos empezarán a regir 90 días después de que se publique el Decreto.

La idea es evitar concertaciones aceleradas, planes de riesgo incompletos y expedientes que se cierran horas antes de abrir puertas. Una respuesta directa a los tropiezos recientes, donde conciertos con miles de asistentes quedaron en vilo mientras los permisos se resolvían contrarreloj.

Una Ventanilla Única Virtual con IA

El SUGA migrará por completo a la Ventanilla Única Virtual, que será el canal obligatorio para todos los trámites. Esta plataforma incorporará herramientas de inteligencia artificial y se integrará al sistema PULEP, lo que permitirá rastrear eventos, validarlos y anticipar riesgos con más precisión.

El IDIGER tendrá plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para modernizar plenamente el sistema.

“Queremos procesos más ágiles, digitales y transparentes”, explicó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, al presentar el documento.

Más responsabilidades para los organizadores

El proyecto no solo cambia plazos: también sube el estándar. Los promotores deberán cumplir nuevas exigencias en:

movilidad,

salud,

seguridad,

ambiente,

manejo del entorno,

y responsabilidad civil y administrativa.

Es una forma de repartir la carga operativa y asegurar que los eventos no dependan solo del “último visto bueno” del Distrito.

Un comité para ordenar la agenda de Bogotá

La actualización también crea el Comité Directivo Distrital SUGA, una mesa que reúne a:

Secretaría de Gobierno,

Secretaría de Movilidad,

Secretaría de Salud,

Secretaría de Ambiente,

IDIGER,

y la Policía Metropolitana.

Su función será decidir qué eventos pueden hacerse simultáneamente, evaluar riesgos operativos, revisar escenarios sensibles y ordenar la agenda de una ciudad donde, a veces, dos megaconciertos coinciden con un partido, una feria y un plantón.

