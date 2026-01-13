Reincidencia sin freno: detienen en Abastos a un hombre capturado cinco veces desde 2005

Según los registros judiciales, su primer antecedente data de hace 16 años, en 2005, cuando fue sorprendido portando un revólver en el barrio Guacamayas, en la localidad de San Cristóbal. La detención más reciente ocurrió durante controles en la central mayorista, uno de los puntos más sensibles en materia de seguridad en Bogotá. El hombre fue identificado tras ser observado en repetidas ocasiones merodeando bodegas y vehículos estacionados. Foto: Mebog

La captura de un hombre de 45 años en la central de Abastos de Bogotá volvió a poner sobre la mesa un problema persistente en la política criminal de la ciudad y el país: la reincidencia y los pocos dientes que la justicia tiene sobre quienes siguen delinquiendo a pesar de tener antecedentes o cuentas pendientes con la justicia.

En este caso, de acuerdo con la Policía, el detenido, requerido por orden judicial por hurto agravado y calificado, arrastra un historial delictivo que se remonta a hace dos décadas y que, pese a múltiples capturas, no logró frenar su paso recurrente por el sistema penal.

Según los registros judiciales, su primer antecedente data de hace 21 años, en 2005, cuando fue sorprendido portando un revólver en el barrio Guacamayas, en la localidad de San Cristóbal. Seis años después, en 2011, fue capturado en flagrancia mientras hurtaba un establecimiento comercial en Patio Bonito. El patrón se repitió en 2019, cuando fue detenido junto a otras tres personas por el robo a un local en el barrio Britalia, y nuevamente en 2023, tras violentar la puerta de un camión estacionado en el sector de Abastos para llevarse dinero y objetos de valor.

La detención más reciente ocurrió durante controles en la central mayorista, uno de los puntos más sensibles en materia de seguridad en Bogotá. El hombre fue identificado tras ser observado en repetidas ocasiones merodeando bodegas y vehículos estacionados, una conducta que ya había marcado episodios previos de su trayectoria delictiva. Al verificar su identidad, las autoridades confirmaron que tenía una orden de captura vigente y un historial de reincidencia importante.

Más allá del operativo puntual, el caso expone la fragilidad de las medidas que buscan cortar los ciclos de reincidencia. Cinco capturas desde 2005 no impidieron que el mismo esquema de hurto a establecimientos de comercio se repitiera, especialmente en entornos como Abastos, donde la concentración de mercancía, dinero en efectivo y vehículos estacionados convierte el lugar en un blanco permanente.

El detenido fue dejado a disposición de la autoridad judicial, mientras comerciantes y compradores siguen enfrentando un escenario conocido: la sensación de que los mismos nombres reaparecen una y otra vez en los informes policiales. La pregunta que queda abierta no es solo cuánto tiempo permanecerá esta vez tras las rejas, sino qué tan efectiva es la respuesta institucional frente a quienes, como en este caso, convierten la reincidencia en una constante.

