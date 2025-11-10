Renuncia silenciosa en Bogotá: un millón de personas desmotivadas en sus empleos

Un fenómeno que reduce la productividad y la estabilidad de las empresas. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En capital, según el estudio “Renuncias silenciosas en Bogotá: una mirada a la desmotivación en el trabajo”, del Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá, 965 mil personas están desmotivadas o emocionalmente desconectadas de su trabajo. En otras palabras, permanecen en sus puestos de trabajo, pero con un bajo compromiso en sus labores.

Lea más: Protección animal en TM: firman convenio para atender casos de abandono

¿Esto qué quiere decir?

Según señalaron, la renuncia silenciosa no es dejar el empleo, sino dejar de sentir la motivación para desarrollarlo. En el caso de Bogotá, esto ocurre mayormente entre personas de 29 a 49 años. Además, el estudio también reveló que hay una fuerte relación entre la desmotivación y la precariedad laboral.

De quienes muestran señales de renuncia silenciosa, unas 460 mil personas trabajan en condiciones de informalidad, lo cual está relacionado con la ausencia de garantías laborales, estabilidad y afiliación a seguridad social. De este grupo, el 71,2% que tienen un contrato laboral, casi una de cada tres personas trabaja bajo contratos verbales, es decir, sin documento escrito ni garantías de estabilidad.

También afecta el sector:

En ese sentido, algunos sectores concentran la mayoría de personal desmotivado:

Comercio, reparación de vehículos con 16%.

Administración pública, defensa, educación y salud con 14,9%.

Alojamiento y servicios de comida, transporte y la construcción: entre una cuarta y una tercera parte de los trabajadores declara insatisfacción o deseos de cambiar de empleo.

Más noticias: Ricardo González, segundo implicado en caso Jaime Moreno, no aceptó cargos

Tres de cada cuatro personas que quieren cambiar de trabajo, lo hacen para aprovechar mejor sus capacidades o formación, no solo para ganar más dinero. En ese sentido, según el estudio, aquellas empresas con mejores esquemas de bienestar, estabilidad y reconocimiento logran mayor compromiso y productividad.

“La renuncia silenciosa nos está diciendo algo más profundo que un simple malestar laboral: nos está mostrando los límites de un modelo que no garantiza estabilidad ni desarrollo. Si queremos una ciudad más productiva, debemos empezar por construir empleos donde las personas puedan proyectar su vida y no solo sobrevivir en ella”, aseguró Pilar Torres Alvarado, subdirectora de Estudios Estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Le puede interesar: Ricardo González, segundo implicado en caso Jaime Moreno, no aceptó cargos

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.