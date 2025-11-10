Protección animal en TM: firman convenio para atender casos de abandono

Animales en TM. Foto: Óscar Pérez

En Bogotá, cada vez son más las necesidades en materia de protección animal. Semanas atrás, imágenes de vendedores de perros recién nacidos en estaciones y otras situaciones, llevaron a que Transmilenio y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), firmaran un convenio para prevenir y atender los casos de maltrato animal que se pueden llegar a presentar dentro del sistema de transporte capitalino.

De igual manera, se incorporará un modelo se capacitarán para los conductores en temas de protección y bienestar animal.

¿De qué trata la estrategia?

Las campañas para la ciudadanía son la primera clave, pues la concientización, tanto a la importancia de reportar casos como de evitar maltratos, son un componente ciudadano que el IDPYBA pretende reforzar. En cuanto al personal del sistema, se proyectan capacitaciones de primeros auxilios veterinarios para el personal operativo, acompañamiento jurídico en casos de maltrato y la articulación con otras entidades para garantizar la atención a los animales.

“Este año, gracias a la acción del equipo en vía, 4 animales fueron entregados a fundaciones, 18 regresaron con sus tenedores y 24 fueron dados en adopción. Con la puesta en marcha de este convenio esperamos que los animales reciban una atención adecuada y que logremos trabajar en materia de cultura ciudadana para la tenencia y transporte responsable de animales”, sentenció María Fernanda Ortiz, Gerente General de TRANSMILENIO S.A.

En este caso, en el sistema estará un nuevo equipo llamado Bloque de Atención Y Rescate (BAR), el cual recuperará a aquellos animales que son utilizados con fines de explotación y dispondrán de herramientas para identificar a las mascotas.

Cabe aclarar que este convenio tendrá vigencia hasta el primer semestre del otro año, una vez finalizado analizarán tanto las necesidades como los resultados de este período.

¿Cómo denunciar casos de maltrato animal en Bogotá?

Si conoce un caso de explotación o instrumentalización animal, denúncialo a través de las líneas 123 o (601) 4399801.

El horario de atención de la línea es de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., y los sábados, domingos y festivos de 6:30 a.m. a 7:30 p.m.

Correo institucional: proteccionanimal@animalesbog.gov.co

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.