Reportan atentado con explosivo en CAI Santo Domingo, en Ciudad Bolívar

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó el hecho y aseguró que hasta el momento no se reportan heridos ni víctimas fatales.

Redacción Bogotá
13 de octubre de 2025 - 02:50 a. m.
CAI en Ciudad Bolívar.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
En la noche de este domingo 12 de octubre, sobre las 7:00 p.m., se registró un ataque con artefacto explosivo en un CAI de la localidad Ciudad Bolívar, en Bogotá. Según el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, el punto exacto del atentado fue el CAI Santo Domingo.

Según el mandatario, además de algunos daños en la infraestructura, no se han reportado víctimas. “El trabajo sostenido de la Policía de Bogotá en los últimos meses ha debilitado estructuras criminales en la frontera con el municipio de Soacha y este ataque en el sector El Paraíso no es más que una reacción desesperada de esas bandas”, dijo Galán.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el alcalde aseguró que pidió el apoyo de la Policía y la Brigada XIII del Ejército para aumentar las acciones ofensivas contra los grupos criminales responsables. Según indicó, se debe realizar la captura de sus integrantes y la destrucción de sus estructuras. “Las acciones violentas contra la Fuerza Pública no nos amedrentan y, por el contrario, fortalecen nuestra decisión de reforzar las acciones operativas en su contra”, agregó.

Versiones extraoficiales indican que una persona desconocida habría lanzado una granada contra el CAI. Según el comandante de la MEBOG, brigadier general Giovanni Cristancho, el ataque causó daños en los vidrios de la instalación por las esquirlas, pero ninguna alcanzó a los uniformados. Las autoridades confirmaron que se iniciará una investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

