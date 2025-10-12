Capturan en Suba a siete hombres que intentaron robar una casa con escalera humana

Durante la captura se incautó un vehículo y herramientas que utilizaba la banda delincuencial para hurtar las viviendas. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

En una rápida acción de la Policía Nacional, siete personas fueron capturadas en la localidad de Suba tras intentar ingresar a una vivienda en el barrio El Batán utilizando la modalidad de “escalera humana” para cometer un robo.

La captura se dio a los pocos segundos de que los delincuentes se disponían a huir de la vivienda profanada, en el vehículo que utilizaban para transportarse.

Antes, en medio del robo, las imágenes de una cámara de seguridad del sector, y del dispositivo de vigilancia aérea de la Policía, captaron el momento cuando los sospechosos aprovecharon el factor oportunidad para escalar el muro de una residencia y violentar el acceso.

Apoyándose en los hombros de sus demás compañeros, los delincuentes montaron una escalera humana para treparse a una de las ventanas de la casa, para luego ingresar y robar las pertinencias.

Gracias al oportuno aviso de la comunidad, las unidades de las zonas de atención reaccionaron de inmediato. Con el apoyo aéreo del helicóptero Halcón, los uniformados sorprendieron a los presuntos delincuentes cuando intentaban huir en dos vehículos particulares.

Durante la inspección, los policías incautaron herramientas usadas para forzar la entrada y detectaron que los vehículos tenían las placas alteradas con cinta adhesiva, una práctica común para evitar ser identificados.

“El trabajo conjunto con la comunidad fue clave para frustrar este intento de hurto y capturar a los implicados”, destacó un vocero de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación judicial. Cinco de ellos presentan antecedentes por porte ilegal de armas, hurto agravado y falsedad marcaria, según el reporte oficial.

Por otro lado, con corte en el mes de agosto, los hurtos a residencia disminuyeron. Señalan las autoridades que las 3.992 denuncias presentadas hasta ese periodo, representan una disminución del 7% en comparación con cifras de 2024.

