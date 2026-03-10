Señalado de matar a su pareja y su bebé en Bogotá podría enfrentar hasta 50 años de prisión

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó al detenido los delitos de homicidio y feminicidio, las dos conductas agravadas; además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Foto: Archivo Particular

Lo que se reportó al comienzo como un siniestro vial, en el murieron una mujer y su bebé, de 10 meses, es hoy una trama judicial en la que al único sobreviviente del accidente (expareja de la señora y padre del niño) lo procesan por feminicidio y homicidio agravado. Tras las investigaciones, la Fiscalía encontró indicios de que el accidente habría sido provocado para ocultar el doble crimen.

¿Qué pasó?

El caso se remonta a la madrugada del 12 de diciembre de 2025, cuando organismos de emergencia atendieron un supuesto accidente de tránsito, en el barrio Bosque Popular, cerca del Jardín Botánico de Bogotá. Dentro del carro estaban una mujer y un bebé sin signos vitales, mientras que el sospechoso, lo encontraron inconsciente en el asiento del copiloto.

En ese momento, la escena parecía un lamentable accidente. Sin embargo, los análisis posteriores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y del Instituto Nacional de Medicina Legal detectaron graves inconsistencias que terminaron cambiando por completo el rumbo del caso.

Las evidencias que llevaron a replantear el caso

Los exámenes forenses determinaron que las lesiones de las víctimas no coincidían con un choque de tránsito. Según la Fiscalía, la mujer presentaba una herida en el cuello causada por arma cortopunzante. El bebé, por su parte, tenía lesiones compatibles con una agitación violenta del cuerpo, que habría ocurrido antes del supuesto accidente.

A partir de estos hallazgos, todo cambió. El análisis de cámaras de seguridad, rastros biológicos y otros elementos recolectados dentro del vehículo permitió reconstruir parte de los movimientos del sospechoso. Según el ente acusador, el hombre recogió primero a la mujer y luego se dirigió al sector de Villa Luz, para recoger al menor.

De acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores, cuando la madre se dio cuenta de que el bebé estaba muerto le reclamó al hombre. En ese momento, presuntamente la atacó con un cuchillo.

Posteriormente, el sospechoso habría intentado limpiar el interior del vehículo, eliminar objetos comprometedores y provocar la colisión para simular un accidente de tránsito. La investigación también indica que acomodó el cuerpo de la mujer en el asiento del conductor para aparentar que ella iba manejando cuando ocurrió el choque.

Los delitos que le imputó la Fiscalía

Con base en estas evidencias, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó al hombre los delitos de:

Feminicidio agravado

Homicidio agravado

Ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio

El imputado no aceptó los cargos y deberá enfrentar el proceso judicial privado de la libertad, luego de que un juez ordenó su reclusión en centro carcelario, mientras avanza el proceso.

¿A cuántos años de prisión se expone?

Según el análisis de Saúl León, abogado penalista, en el escenario de que el acusado sea declarado responsable de los delitos imputados, la condena podría alcanzar los 50 años de prisión.

El jurista explica que el feminicidio agravado contempla penas que superan ampliamente los 40 años de cárcel, dependiendo de las circunstancias específicas del caso. A esto se sumaría el homicidio agravado del menor, que podría incrementar de manera significativa la condena debido a varios factores: la víctima tenía menos de 14 años y, además, era hijo del señalado.

Estas circunstancias constituyen agravantes penales, lo que podría llevar la pena por este delito a superar los 47 años de prisión, de acuerdo con el penalista. A lo anterior se añade el delito de ocultamiento o destrucción de material probatorio, relacionado con la presunta manipulación de la escena para simular el accidente.

Bajo la figura jurídica de concurso de delitos, explica León, la eventual condena podría acercarse al máximo permitido por la legislación penal colombiana, que ronda los 50 años de prisión.

Sin posibilidad de rebajas

Otro aspecto relevante del caso es que el acusado no tendría acceso a beneficios que reduzcan la pena, incluso si decide aceptar los cargos. De acuerdo con Saúl León, el Código de Infancia y Adolescencia establece restricciones frente a beneficios judiciales cuando los delitos involucran a menores de 14 años, especialmente en casos de homicidio.

Esto implica que, de ser condenado, el procesado no podría acceder a reducciones de pena mediante aceptación de cargos o preacuerdos con la Fiscalía, por lo que la sanción podría cumplirse prácticamente en su totalidad.

El caso deja en evidencia hasta donde llegan la violencia de género en la capital del país. Según datos de la Secretaría Distrital de la Mujer y el sistema SaludData, en 2025 se registraron más de 50.800 presuntas víctimas de violencia intrafamiliar y de género, de las cuales cerca del 66,6 % fueron mujeres.

Durante ese mismo año se contabilizaron 109 muertes violentas de mujeres en Bogotá, y aproximadamente una de cada cinco fue tipificada como feminicidio.

