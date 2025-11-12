Rescatan a menor de dos años que duró más de siete horas encerrado en un carro

Los hechos ocurrieron en el sector de La Favorita, en el centro de la ciudad. El menor permanece bajo custodia del ICBF luego de que las autoridades no lograran contactar a ningún familiar. Foto: Mebog

Un niño de dos años fue rescatado en el barrio La Favorita, en el centro de Bogotá, luego de haber permanecido solo durante varias horas dentro de un vehículo estacionado en la vía pública.

Según informaron fuentes policiales, el hallazgo se produjo el martes 11 de noviembre tras el llamado de varios vecinos que alertaron sobre la presencia del menor en el automotor desde tempranas horas de la mañana. Miembros del Grupo de Infancia y Adolescencia, con apoyo de la comunidad, lograron abrir el vehículo y poner al niño a salvo.

De acuerdo con la información preliminar, el menor habría permanecido cerca de siete horas dentro del carro antes de ser rescatado. Las autoridades no lograron ubicar a ningún familiar o adulto responsable en el lugar, por lo que el niño fue puesto bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de verificar su estado de salud y restablecer sus derechos.

El vehículo fue inmovilizado mientras avanza la búsqueda de los padres o cuidadores. Hasta el momento, no se ha establecido la identidad del menor ni las circunstancias que llevaron a que quedara solo.

Un patrón que se repite

El hecho en La Favorita ocurre pocos días después de otro presunto caso de abandono infantil registrado en la localidad de Ciudad Bolívar. Allí, dos niños de tres y seis años fueron rescatados tras permanecer solos y encerrados dentro de una vivienda del barrio Villa de los Alpes.

El caso fue reportado por vecinos que escucharon el llanto de los menores durante varias horas y alertaron a las autoridades. Cuando los uniformados llegaron al lugar, encontraron a los niños sin la compañía de un adulto y con la puerta cerrada con llave y pasador. Con apoyo de los bomberos, fue necesario retirar una reja para ingresar a la vivienda.

Posteriormente, los menores fueron entregados a una autoridad administrativa para el restablecimiento de sus derechos, como lo establece el Código de Infancia y Adolescencia.

Aunque la Policía presentó el hecho como una acción de rescate, lo ocurrido plantea interrogantes sobre las condiciones de cuidado y protección en las que crecen muchos niños en sectores populares de Bogotá. Ciudad Bolívar, una de las localidades con mayores índices de pobreza y hacinamiento, registra con frecuencia casos de negligencia, abuso o abandono infantil.

“Se reitera a todos los cuidadores y padres de familia que, especialmente en estas fiestas que se aproximan, no dejemos abandonados a nuestros niños, niñas y adolescentes. Esto suele generar accidentes, particularmente por la manipulación de aparatos eléctricos”, señaló el teniente coronel Norberto Caro, jefe de la seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Más allá de los procedimientos oficiales, los casos recientes evidencian una realidad persistente: la soledad en la que permanecen miles de niños cuando sus padres o cuidadores deben ausentarse por motivos laborales o por la falta de redes de apoyo. Mientras las autoridades refuerzan operativos de “protección a la niñez”, la vulnerabilidad estructural que permite estos episodios sigue sin abordarse de fondo.

