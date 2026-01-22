Seis menores fueron hallados en condiciones de abandono en Kennedy y Ciudad Bolívar

Durante la noche del miércoles 21 de enero de 2026 la Policía de Bogotá rescató a seis menores que permanecían en estado de abandono en viviendas ubicadas en Ciudad Bolívar y Kennedy. Foto: Policía de Bogotá

Seis menores de edad fueron rescatados en las últimas horas en las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar, en medio de procedimientos adelantados por la Policía Metropolitana ante alertas de la comunidad por potenciales casos de abandono. Los hechos, que se suman al rescate de dos niñas Embera esta semana en el centro de la capital, ponen en el centro del debate la fragilidad de los entornos de cuidado para niños, niñas y adolescentes en algunos sectores de la ciudad.

Los rescates

El primer caso se registró en el barrio Manuela Beltrán, en Ciudad Bolívar. Según la información revelada por la Policía, uniformados que realizaban labores de patrullaje fueron alertados por vecinos que escuchaban el llanto incesante de dos menores al interior de una vivienda. Tras ingresar al inmueble, con el aval de uno de los inquilinos del mismo edificio, los policías constataron que los niños se encontraban solos y sin la supervisión de un adulto.

Ante esta situación, los menores fueron trasladados a disposición de la autoridad administrativa competente para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos, mientras se avanza en la verificación de las circunstancias en las que se produjo su presunto abandono.

Cuatro menores solos y sin supervisión

Un segundo procedimiento tuvo lugar en el barrio Tintalito, en la localidad de Kennedy. Allí, el propietario de una vivienda avisó a las autoridades sobre la presencia de cuatro menores, con edades entre los 5 y 11 años, que permanecerían solos desde hacía varias horas. Al llegar al lugar, el Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía confirmó que los niños se encontraban en condiciones que indicarían abandono.

Los cuatro menores fueron trasladados al Centro Especializado Revivir del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde quedaron bajo protección mientras se adelantan las actuaciones correspondientes.

De acuerdo con cifras oficiales, en lo corrido de 2025 han sido rescatados 215 menores en situación de abandono en Bogotá, cifra que da cuenta de la persistencia de esta problemática y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y acompañamiento familiar.

Tres casos en menos de una semana

Sumado a estos dos casos, esta semana las autoridades confirmaron otra denuncia por abandono en el centro de la ciudad. El llanto persistente de dos niñas alertó a la comunidad del barrio Ricaurte, en la localidad de Los Mártires, donde la Policía rescató a dos menores de 4 y 7 años, pertenecientes a la comunidad indígena emberá, que se encontraban solas y en condiciones precarias dentro de una vivienda. Vecinos relataron que las niñas pedían comida desde el interior del inmueble, lo que motivó el aviso a las autoridades.

Tras ingresar al lugar con autorización de uno de los propietarios, los uniformados confirmaron la ausencia de un adulto responsable y trasladaron a las menores ante la autoridad administrativa para el restablecimiento de sus derechos y valoración médica. El caso dejó en evidencia la situación de riesgo en la que permanecen niños y niñas emberá, pues buena parte aún continúan en la UPI La Rioja, en medio de alertas por inseguridad alimentaria y dificultades para acceder a servicios sociales básicos.

Aunque la Policía reiteró el llamado a padres y cuidadores para garantizar el bienestar y la protección de los menores, los casos ocurridos en Kennedy y Ciudad Bolívar reflejan una realidad que va más allá de la advertencia institucional y plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para anticiparse y atender de manera integral estas situaciones de riesgo.

Así puede denunciar un caso de abandono infantil

Si usted es testigo de un caso de abandono, o tiene información valiosa que lleve a las autoridades a intervenir en un caso de esta magnitud, puede denunciar en cualquiera de los siguientes canales:

Línea 141 (ICBF): Línea gratuita nacional para protección, emergencia y orientación sobre maltrato, abuso, abandono y vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Disponible 24 horas.

Línea 123 (Policía Nacional): Para situaciones de emergencia o cuando se requiera asistencia policial inmediata.

Línea 01 8000 91 80 80 (ICBF): Línea gratuita nacional para reportes de amenaza o vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Te Protejo (teprotejocolombia.org) : Plataforma para denunciar de forma virtual y confidencial, que remite el reporte al ICBF. Plataforma para denunciar de forma virtual y confidencial, que remite el reporte al ICBF.

Comisarías de Familia y Defensor de Familia: Puede acudir directamente a estas entidades para que evalúen el caso e impongan medidas de protección.

