Rescatan más de 400 animales destinados a la venta ilegal en el centro de Bogotá

En el marco del Festival de Reyes Magos y Epifanía, que se celebró este puente festivo en el barrio Egipto, en el centro de Bogotá, el Distrito adelantó un operativo conjunto que permitió el rescate de 404 animales que estaban siendo comercializados de manera ilegal y en condiciones inadecuadas en el espacio público.

El procedimiento se llevó a cabo el domingo 11 de enero y tuvo como objetivo hacer cumplir la normativa distrital que prohíbe la venta de animales vivos en el espacio público, además de velar por su bienestar y condiciones de tenencia. Durante el operativo, la Policía impuso comparendos a las personas que realizaban esta actividad ilegal.

La acción se desarrolló tras denuncias ciudadanas y contó con la participación del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), la Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Local de La Candelaria.

En total fueron aprehendidos 247 pollos, 43 patos, 22 codornices, 31 conejos y 61 hámster, que quedaron bajo custodia del IDPYBA tras ser entregados por la Policía Metropolitana. Los animales fueron trasladados a la clínica veterinaria del Instituto para su valoración y atención inmediata.

De acuerdo con el reporte del IDPYBA la evaluación veterinaria evidenció bajo peso corporal, pelaje hirsuto y signos de debilidad generalizada. En materia de nutrición, se identificó el suministro de alimentación inadecuada, falta de agua y alimento, así como comederos y bebederos en mal estado.

Además, se constató la ausencia de protocolos de desparasitación interna y externa, así como la inexistencia de medidas de medicina preventiva. Actualmente, los animales reciben atención veterinaria y seguimiento especializado para estabilizar su condición de salud.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no comprar animales en la vía pública y a denunciar este tipo de prácticas ilegales, que no solo vulneran la normatividad vigente, sino que ponen en riesgo la vida de cientos de especies y patrocina un negocio cuyo lucro se sostiene del sufrimiento y la explotación.

