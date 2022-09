Reunión de seguridad entre Gustavo Petro y Claudia López: ¿Qué opina el Concejo?

El presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá Claudia López se reunieron para hablar sobre estrategias de seguridad en Bogotá Foto: Cortesía Alcald

Tras el primer consejo de seguridad entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y las declaraciones sobre la estrategia a seguir para contrarrestar la criminalidad, en el cabildo distrital hay sensaciones encontradas. Algunos aplauden las iniciativas. Otros sienten que hay una desconexión con la realidad de la ciudad. Esas son sus opiniones.

Diego Cancino (Alianza Verde):

El primer mensaje de esa reunión es positivo para la seguridad de la ciudad. Plantear un plan de seguridad humana de manera articulada y bajo una mutua cooperación entre nación y distrito es crucial. Se debe priorizar la investigación, detección y detención de los responsables de las estructuras mafiosas, criminales y del narcotráfico, que están asesinando a personas y dejándolas en bolsas, por conflictos de poder territorial. Se debe aclarar el papel de la policía en esta dinámica y este tipo de prácticas. En este sentido, la reforma popular a la policía es ineludible. Invitamos al Gobierno Nacional y al Distrital, en esta acción colectiva que nos plantean, se sumen a esta reforma que está basada en el diálogo y la participación.

Jorge Colmenares (Centro Democrático):

Quedó a la expectativa. Bogotá está pasando por un momento en que los ciudadanos tenemos miedo de ir a trabajar, de ir a cine, de ir a una cita médica. Sabemos cómo salimos de nuestras casas, pero no sabemos cómo retornamos. Hablamos de dos actores políticos, que siempre han estado en contra de nuestra Fuerza Pública y el apoyo que la Policía nos pueda dar. Entonces, me deja una impresión de intranquilidad. Siento que no fue una reunión productiva. Se necesita mayor pie de fuerza, mayor atención a las denuncias, pero un gobierno, donde su ministro de Justicia opina que uno debe entrar en diálogo con quien lo hurte, deja mucho que hablar y esperar. Espero y trabajo desde el Concejo, para que la seguridad cambie, pero muy difícil con el Gobierno Nacional y Distrital que tenemos.

Manuel Sarmiento (Dignidad):

Lo primero que llama la atención del Consejo de Seguridad son los elogios del presidente Petro a la alcaldesa, después de acusarla de imponer una política de seguridad, de la misma naturaleza de la Operación Orión. No es cierto que haya un avance significativo en materia de seguridad, pues delitos como el hurto a personas sigue aumentando de manera preocupante, al igual que los delitos sexuales y la extorsión. Las conclusiones están llenas de lugares comunes: inteligencia para desmantelar organizaciones criminales; cambios en la operación de la Policía, y política social. Faltó algo muy importante, la reforma a la Policía, que permita recuperar la confianza de la ciudadanía en la institución, sin lo cual, es imposible combatir el delito.

Lucía Bastidas (Alianza Verde):

Escuché con detenimiento y el presidente habló más de la estrategia nacional, que para Bogotá. No salió de lugares comunes, que prometen todos los presidentes: más policía para Bogotá. No hay una estrategia para enfrentar el crimen y la gobernanza del crimen. Lo bueno, reconoce el aporte de los últimos gobiernos de la ciudad con inversión social y educación. Parece que están alejados de lo que estamos viviendo los bogotanos. No estamos en Suiza sino en Bogotá. He propuesto el ecosistema de seguridad, que incluye que sectores públicos y privados recojan información y hagan mapas de calor, para que haya intervención en puntos específicos, con Intervenciones policiales de inteligencia y sociales

Luis Carlos Leal (Alianza Verde):

Creo que era necesario que se diera ese consejo de seguridad. Lo claro es que a la alcaldesa se le salió de las manos la seguridad en la ciudad y, como el poder es subsidiario, le tocó al presidente entrar al rescate. El presidente tiene un claro objetivo: llevar la Nación hacia una paz total. En ese sentido, sabe que el camino es fortalecer la política social en la capital, para impactar con reparación y reconciliación a las comunidades y, de esta forma, estas consoliden los núcleos sociales y que sea más fácil meter la oferta institucional y reducir los hechos de inseguridad.

Diana Diago (Centro Democrático):

Me queda una sensación de desconexión total de parte de Gustavo Petro y Claudia López frente a la realidad de la ciudad. Bogotá esta asediada por los grupos criminales transnacionales de tráfico de estupefacientes y, aun así, no hubo ni un solo comentario frente a los cuerpos que aparecen en bolsas en la ciudad, como consecuencia de esa problemática. Sobre todo, sorprende de Gustavo Petro, que en campaña le encantaba cuestionar todo lo que pasaba en Bogotá, hoy parce que está en la misma burbuja de Claudia López, donde todo está bien. Si el gobierno nacional y distrital no quieren ver las problemáticas de Bogotá, pues hay que recordárselas: En lo corrido del año ya van 406 homicidios y más del 50% (284 casos) corresponden a asesinatos por sicariato. La inseguridad está descontrolada y hay que ser capaces de reconocerlo, para poder tomar medidas al respecto.

Diego Laserna (Alianza Verde):

Lo esencial que queda es la apuesta por mayor equidad social, para disminuir los niveles de violencia y criminalidad. Y, adicional a eso, que para luchar contra el crimen organizado hay que fortalecer la investigación judicial y la articulación Distrito-Policía-Fiscalía.

Marisol Gómez (Nuevo Liberalismo):

Al fin la Alcaldía y el Gobierno Nacional se dieron cuenta de que es urgente la articulación institucional y la inteligencia, para identificar cómo se lavan activos criminales en Bogotá. Hasta hoy no existe esa articulación con la Uiaf, la agencia de inteligencia financiera más importante del país, pese a que el Plan de Desarrollo de la alcaldesa establece esa articulación, por una petición expresa que hice durante la discusión del Plan de Desarrollo. Por otro lado, claramente la Policía debe cuidar más a la ciudadanía y menos al Gobierno y los políticos. No entiendo por qué los policías siguen escoltando, por ejemplo, a concejales de Bogotá.

Heidy Sánchez (Pacto Histórico):

Es cierto lo que afirman la alcaldesa y el presidente, lo hemos señalado: la inclusión social es el camino, para la reducción de la violencia masiva, cosa que se verifica con la reducción de la tasa de homicidios en Bogotá. Sin embargo, no se puede ignorar que la mayor amenaza para la seguridad son las mafias transnacionales, articuladas alrededor del narcotráfico, flagelo que denunciamos en debate de control político desde abril de 2021. Estas organizaciones son las responsables de los atroces crímenes que hemos visto recientemente, como es el caso de los 23 cuerpos encontrados en bolsas durante lo corrido del año. Este es el caso, por ejemplo, del “Tren de Aragua”, organización criminal originaria de Venezuela. Por tal motivo, también es necesaria una coordinación con este país hermano, en aras de combatir y desarticular esta red. Igualmente, se requiere acelerar la política de sometimiento dentro de la paz total y fortalecer las capacidades de inteligencia enfocadas en este fenómeno (cosa que ningún gobierno nacional ha hecho antes).

Martín Rivera (Alianza Verde):

Rescato la importancia de que se estén dando estas conversaciones, para articular el trabajo del gobierno nacional y el gobierno distrital. Sin embargo, considero que no se puede minimizar el problema crítico que hay en Bogotá en términos de seguridad, diciendo, por ejemplo, que solo son “zonas difíciles”, como lo mencionó la alcaldesa Claudia López. ¿Cómo es posible que se afirme que Bogotá está a solo 3 puntos de entrar a la categoría de “ciudad no violenta”, cuando aparecen cuerpos sin vida, embolsados y con signos de tortura con frecuencia?

Julián Sastoque (Alianza Verde):

Por primera vez coinciden dos gobiernos alternativos y progresistas a nivel distrital y nacional. Sin duda alguna, tanto el presidente como la alcaldesa coinciden en la necesidad de seguir fortaleciendo e invirtiendo en la política social; combatiendo la pobreza y el desempleo; atendiendo a los más vulnerables, y en medidas preventivas con un enfoque de oportunidades. Pero ambos también se mantienen en la necesidad de fortalecer paralelamente el pie de fuerza y la labor de nuestra policía en la ciudad. Veo con buenos ojos y expectativas la relación de ambos mandatarios y celebro que el presidente reconozca nuestros esfuerzos en materia de seguridad.

Celio Nieves (Polo Democrático):

Importante que para desactivar y castigar a las bandas criminales que operan en la ciudad Capital, exista la articulación entre el gobierno nacional y distrital, en cabeza del presidente y la alcaldesa y junto a la Policía Nacional se trabaje rigurosamente para lograrlo, razón del consejo de seguridad realizado ayer.

María Fernanda Rojas (Alianza Verde):

Es un buen comienzo que el presidente y la alcaldesa hayan reconocido que el modelo de cuadrantes debe ser revisado; que se necesitan mayores instrumentos y mucha investigación criminal para enfrentar la amenaza tan grande que representan las organizaciones criminales como el Tren de Aragua, y que hay que invertir en programas que ofrezcan oportunidades a jóvenes, mujeres y poblaciones más golpeadas por la crisis.

Carlos Carrillo (Polo Democrático):

Sin duda es una buena noticia para Bogotá que la Alcaldía y la Presidencia trabajen de manera conjunta. El presidente Petro, el ministro Velásquez y el ministro Osuna han sido claros sobre los cambios profundos que este gobierno va a implementar en la búsqueda de una seguridad humana para el país. Hay un clima de esperanza, a pesar de las dudas que levantan la compleja situación de seguridad en Bogotá y la sistemática lavada de manos de la alcaldesa.

Rolando González (Cambio Radical):

Causa decepción que del encuentro no salieran medidas ni acciones concretas. Bogotá fracasó en su estrategia de preservar la seguridad. Van más de 60 mil hurtos a personas en el 2022, 8.000 mil con armas de fuego. Lo que se planteó es lo que ya se viene haciendo y no redunda en la disminución de los delitos. Recordemos que Bogotá tiene un déficit de 4.000 policías y de los 17.000 actuales, solo hay 7.000 patrullando en localidades.

