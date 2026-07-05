Reunión entre Jorge Rey y Abelardo de la Espriella sobre proyectos clave en Cundinamarca

El gobernador aseguró que trabajará con el nuevo Gobierno para acelerar proyectos que benefician tanto al departamento como a Bogotá. Foto: Redes Sociae

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La primera reunión entre el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y el presidente electo, Abelardo de la Espriella, comenzó a delinear la hoja de ruta que ambos esperan desarrollar durante el próximo cuatrienio. Tras el encuentro, realizado en Barranquilla, Rey confirmó que acordaron trabajar conjuntamente para sacar adelante proyectos prioritarios de infraestructura, movilidad, seguridad y desarrollo regional que impactan tanto al departamento como a Bogotá.

Según explicó el mandatario departamental, el objetivo es construir una agenda conjunta que permita “reivindicar” a Cundinamarca y acelerar iniciativas que durante años han requerido coordinación entre el Gobierno Nacional, la Gobernación y el Distrito Capital.

Por su parte, De la Espriella aseguró que una de las prioridades de su administración será fortalecer a las regiones y reducir el centralismo, al tiempo que manifestó su respaldo a los proyectos estratégicos del departamento.

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Los proyectos que quedaron sobre la mesa

Aunque ninguno de los dos funcionarios presentó un listado definitivo de obras, la conversación giró alrededor de iniciativas consideradas estratégicas para la competitividad regional, entre ellas los sistemas férreos, la infraestructura vial, la seguridad y el desarrollo de la provincia.

Rey ha señalado en diferentes escenarios que uno de los principales retos para los próximos años será garantizar la continuidad de proyectos como el Regiotram del Norte, el Regiotram de Occidente, corredores viales departamentales y obras de integración entre Bogotá y los municipios vecinos, muchas de las cuales requieren respaldo financiero y coordinación con el Gobierno Nacional.

La integración con Bogotá será determinante

Los acuerdos anunciados llegan en un momento en que Bogotá y Cundinamarca mantienen una agenda conjunta de proyectos regionales. A través de la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca, ambas administraciones avanzan en iniciativas de movilidad, seguridad alimentaria, ordenamiento territorial, gestión ambiental y desarrollo económico, además de coordinar la ejecución de obras que benefician a millones de habitantes que diariamente se movilizan entre la capital y los municipios vecinos.

Entre los proyectos más relevantes se encuentran el Regiotram de Occidente, actualmente en construcción; el Regiotram del Norte, que continúa en etapa de estructuración; el Puente Tibanica, que mejorará la conexión entre Bogotá y Soacha, beneficiando a más de 250.000 personas; y los procesos de articulación para integrar los sistemas férreos regionales con la Primera Línea del Metro de Bogotá y TransMilenio.

Una región cada vez más integrada

La cooperación entre Bogotá y Cundinamarca ha cobrado mayor relevancia debido a la creciente interdependencia entre ambos territorios. Cada día, cientos de miles de personas se desplazan entre la capital y municipios como Soacha, Chía, Cajicá, Madrid, Mosquera, Funza, Facatativá y Zipaquirá para trabajar, estudiar o acceder a servicios.

Esa dinámica ha llevado a que proyectos de movilidad, seguridad, abastecimiento, vivienda y planificación territorial se desarrollen bajo una visión regional, en la que la coordinación entre el Distrito, la Gobernación y el Gobierno Nacional resulta determinante para garantizar su ejecución y financiación.

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