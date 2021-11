Revelan anotaciones policiales sobre caso de actor quemado con ácido en Bogotá

La minuta, en donde quedan consignadas las observaciones y anotaciones de sucesos puntuales que atiende la Policía de la localidad de Chapinero, es la única pista clave con la que cuentan las autoridades para dar con el paradero de quienes serían los responsables de cinco casos de ataques con ácido, que se han presentado durante los últimos 20 días.

En ese libro quedó en evidencia parte de lo que, dice la Policía, habría ocurrido durante la noche del pasado 29 octubre, día en el que el actor Luis Soler fue rociado, en un intento de atraco, con una mezcla de amoniaco, agua y gasolina, a manos de dos personas a la altura de la calle 60 con carrera 13.

La víctima, en entrevista con El Espectador, aseguró que en su momento la Policía Metropolitana no habría querido recepcionar su denuncia “porque ya era bastante tarde”, y que, aunque habían identificado plenamente a los agresores, los dejaron ir porque no les encontraron los elementos que le habrían robado.

Otra versión es la que quedó consignada en la minuta de la Policía, pues allí se lee, primero, que la hora del suceso fue a las 5:10 (sin especificar si a.m. o p.m.) y que, “se le manifiesta al ciudadano que si desea ser trasladado a un centro asistencial a lo cual manifiesta que no, con ayuda de la comunidad, que son los que retienen a los LGTBI, se trasladan al CAI Chapinero para salvaguardarles la vida. Posteriormente se solicita el acompañamiento de la patrullera Verónica, perteneciente al CAI OXY quien es la que realiza el registro a personas de estas dos LGBTI y manifiesta que no se encontraron ningún elemento del señor Luis soler”.

“En estos momentos entablan una conversación y le solicita (Luis Soler) una ayuda monetaria a esos dos LGBTI a lo cual observamos que entre las dos partes llegan a un acuerdo y realizan el intercambio de dinero. Observando que el señor Luis Soler recibe el dinero desconociendo la cantidad del mismo. Es de anotar que el ciudadano, al preguntarle si desea interponer el denuncio, manifiesta de manera libre y espontánea no estar seguro de que estos dos LGBTI hayan sido quienes lo despojaron de su dinero, por lo cual desea no instaurar el denuncio”, se lee en la minuta.

El mismo documento señala que en la anotación no se dejó constancia de los nombres o identidades de las personas señaladas de cometer la agresión, pues dice la Policía que no portaban documentos, aspecto que en la entrevista también refutó Soler, pues según él, un uniformado del CAI habría tomado las cédulas de estas personas y anotó nombres y números de documento.

Además, el relato del suceso indica que le habrían prestado acompañamiento al actor, cosa que según él tampoco ocurrió porque dijo a este medio de comunicación, que le “tocó salir solo del CAI y con ayuda de la comunidad”.

Lo cierto es que hoy las autoridades, con un equipo de investigadores y fiscales, están tras la pista de los responsables de estos ataques que al parecer serían sistemáticos, pues el modus operandi y la zona en donde se han presentado los hechos coinciden en ciertos aspectos.