Revelan la fecha de cuándo será el primer viaje del Metro de Bogotá

Las obras de Metro de Bogotá, son unas construcciones que han cambiado la perspectiva de la ciudad. Durante estos procesos, se ha ocasionado una serie de cambios en la movilidad y en la vida de los Bogotanos. Por lo cual, llega la pregunta, ¿hasta cuándo se podrán ver resultados?

Para esto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto a la empresa Metro, aseguran que la fecha en la los vagones se abrirán al público será el 14 de marzo del 2028. El alcalde confirmó, en entrevista con La W, que a partir del próximo año habrá 5,7 kilómetros del trazado del Metro en operaciones de prueba y que, además, en septiembre de 2027 se espera que los kilómetros para las operaciones de prueba sean 24.

El alcalde, junto al gerente de la empresa Metro, Leónidas Narváez, hicieron un recorrido para mostrar los avances de la estructura. Con tres años por delante, los esfuerzos en los procesos de la obra son claves. Por el momento, señala la alcaldía, la obra tiene un 48,24% de avance y se espera que llegue al 50% al finalizar el mes de febrero.

Este es el avance de la Línea 1 del Metro de Bogotá. pic.twitter.com/TFgXnDnjrD — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) February 7, 2025

Problemas de presupuesto, que Bogotá plantea abastecer

Ante el recorte presupuestal que dejó sin recursos de la Nación al Metro de Bogotá y a otros dos proyectos cofinanciados para 2025, no sentó para nada bien en la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Además de lo que el Distrito considera un incumplimiento a contratos firmados desde 2017, el hecho de que el Gobierno no les haya avisado de esta novedad antes de emitir el Decreto, fue considerado como un detalle de mal gusto.

“Los aportes de la Nación a los proyectos de Bogotá no son un favor. Responden a contratos firmados y aplazarlos es una forma de incumpliendo. También queremos dejar claro que este aplazamiento no fue concertado. Nadie del Gobierno Nacional se comunicó con nosotros”.

Así lo dio a entender Carlos Fernando Galán en su respuesta oficial a la medida, en la que, además, ratificó la continuidad de las obras del Metro de Bogotá, pese al aplazamiento de las transferencias de la Nación.

En ese orden de ideas, el mandatario distrital ratificó que la decisión de aplazamiento no tendrá un efecto inmediato. Lo anterior, dado que el Distrito ya ha financiado hasta ahora la mayor parte de la obra y cuenta con los recursos necesarios para asumir su ejecución hasta 2026.

No obstante, el alcalde no descarta “analizar todas las herramientas legales a nuestra disposición para hacer cumplir los contratos a la Nación”, informó Galán. Sin embargo, el alcalde no hizo mención del efecto de los recortes al RegioTram o la nueva Calle 13.

De cualquier forma, 2026 será un año clave para el futuro de la obra más importante del país.

