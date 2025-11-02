Revelan video de la golpiza a estudiante de Los Andes tras fiesta de Halloween

Videos difundidos dejan en evidencia los momentos de la golpiza que le propinan al joven. Foto: Archivo Particular

Cámaras de seguridad y de testigos captaron los momentos de la golpiza que derivó en la muerte de Jaime Moreno Jaramillo, estudiante de Los Andes de 20 años. En las imágenes se observa cómo dos hombres golpean repetidamente al joven mientras yace en el suelo, sin posibilidad de defenderse. La golpiza, que duró menos de un minuto, quedó en fragmentos de video que serán pieza clave en el proceso por homicidio.

La grabación, al parecer captada por un testigo a las 3:27 de la madrugada del 31 de octubre en la calle 64 con carrera 21, a las afueras de la discoteca Before Club. El metraje difundido en redes sociales también respalda una de las versiones centrales del proceso: un segundo agresor aún no identificado habría participado directamente en el ataque, incluso propinando el golpe que resultó letal, por la espalda de la víctima.

#ATENTOS. City TV compartió nuevo video sobre el caso de Jaime Esteban Moreno, donde se observa al 2do agresor, quien continúa prófugo. El sujeto llevaba una máscara negra de conejo y una camisa negra con una decoración azul al frente. Autoridades piden colaboración a ciudadanía. https://t.co/eEzDuJc0TU pic.twitter.com/tvOZZhFZD1 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 2, 2025

Cabe aclarar que aunque inicialmente fueron detenidas junto a Juan Carlos Suárez Ortiz, las dos mujeres capturadas, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres, ellas no están siendo procesadas. La Fiscalía explicó durante la audiencia que, por ahora, no existen elementos materiales probatorios suficientes para vincularlas formalmente al caso. Ambas quedaron en libertad mientras continúan las investigaciones, pese a que una de ellas fue mencionada por el testigo como posible instigadora de la agresión.

Y es que en el nuevo video divulgado que muestra con crudeza los segundos finales de la agresión que sufrió el estudiante de la Universidad de los Andes, deja en evidencia la presencia de dos hombres que golpean al joven, sin evidenciar a las mujeres participando de la agresión.

Las cuatro claves del proceso que se adelanta

Juan Carlos Suárez, de 27 años, fue presentado este sábado 1 de noviembre por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de agredir y causarle la muerte a Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años, la madrugada del 31 de octubre en Bogotá. Compareció en la primera audiencia de legalización de captura, todavía con marcas rojas del disfraz que llevaba puesto al momento de la captura.

La audiencia estuvo marcada por cuatro aspectos del caso que abren debate: (1) la captura de Suárez, el cual fue tema de debate central, ya que el Ministerio Público consideró que esta última fue ilegal; (2) la Fiscalía, por su parte, presentó testimonios que revelan que habría un segundo hombre que golpeó a la víctima; (3) la falta de pruebas contra las dos mujeres capturadas, quienes no fueron vinculadas a un proceso; (4) el supuesto testimonio que habla de un presunto intento de abuso antes de los hechos.

No hay pruebas de la responsabilidad de las dos mujeres capturadas

El abogado de víctimas cuestionó a la Fiscalía por no judicializar a las dos mujeres que habían sido detenidas junto a Suárez Ortiz. “La señora Paola Fernández fue mencionada por el testigo como la determinadora de este homicidio”, señaló.

La Fiscalía respondió que no contaba “con elementos materiales probatorios suficientes” para vincularlas formalmente al proceso, por lo que quedaron en libertad mientras avanza la investigación. En su exposición, el ente acusador se concentró únicamente en la captura de Suárez Ortiz, dejando en pausa la situación jurídica de las dos mujeres.

