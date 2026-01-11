Reversible en la Séptima y pico y placa regional: lo que debe saber para el retorno a Bogotá

Viajeros que inician plan retorno de semana santa desde el peaje de Chusacá en Soacha hasta el sector de Bosa en Bogotá Foto: El Espectador - Jorge Londoño

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El regreso a Bogotá tras el primer puente festivo del año vuelve a poner a prueba la paciencia de conductores y viajeros. Y teniendo en cuenta que a partir de la próxima semana un gran porcentaje de trabajadores se reintegran a sus labores diarias, se espera una llegada masiva de pasajeros.

Le puede interesar: Denuncian agresión a pasajera en vuelo de Avianca: hombre la besó mientras dormía

Para aliviar los cuellos de botella habituales del norte de la ciudad se anunciaron dos medidas clave que debe tener en cuenta: este domingo 11 y lunes festivo 12 de enero de 2026 se activará el carril reversible por la carrera Séptima, una medida que, sumada al pico y placa regional, busca ordenar el ingreso masivo de vehículos a la capital.

La apuesta se concentra en uno de los corredores más sensibles del norte: la Séptima. Entre la calle 245 y la calle 183, la vía operará en un solo sentido —norte a sur— durante la tarde y la noche, cuando el flujo de carros aumenta por el retorno de viajeros.

Así funcionará el reversible por la Séptima

El reversible estará activo tanto el domingo como el lunes festivo. El objetivo es simple: convertir la carrera Séptima en una vía de un solo sentido, en este caso de norte a sur, eliminando cruces y contraflujos que suelen ralentizar el tráfico.

La medida comenzará a las 4:30 de la tarde y se mantendrá hasta las 8:00 o 9:00 de la noche, según el volumen de vehículos que se movilicen por el corredor. Es decir, que durante ese lapso, los conductores solo podrán circular en sentido norte–sur, desde la calle 245 hasta la calle 183.

Para quienes viven en el norte o regresan desde municipios vecinos, la recomendación de la Secretaría de Movilidad es puntual: planear con antelación el recorrido, verificar desvíos y evitar incorporarse a la Séptima en sentido contrario al establecido. Como suele ocurrir con este tipo de operativos, el éxito depende tanto del control en vía como del cumplimiento por parte de los conductores.

Lunes de Pico y Placa regional

Por otro lado, tenga en cuenta que el lunes festivo 12 de enero no solo habrá reversible. También regirá el pico y placa regional, la medida que regula el ingreso de vehículos particulares a Bogotá para escalonar el retorno y evitar un colapso simultáneo en los principales accesos.

El esquema se dividirá en dos franjas horarias:

Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde solo podrán ingresar a la ciudad los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

De 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche, el ingreso estará habilitado únicamente para placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche, el ingreso será libre, sin restricción por placa.

¿Dónde aplica el pico y placa regional?

Como es costumbre, la restricción operará en los principales corredores de entrada a Bogotá, incluidos varios de los más transitados:

Autopista Norte , desde el peaje Andes hasta el Portal Norte de TransMilenio, en sentido norte–sur.

Autopista Sur , desde el límite con Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur–norte.

Avenida Centenario (calle 13) , desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali, en sentido occidente–oriente.

Calle 80 , desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio, en sentido occidente–oriente.

Carrera Séptima , desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte–sur.

Avenida Boyacá – vía al Llano , desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur–norte.

Vía Suba–Cota , desde el río Bogotá hasta la calle 170, en sentido norte–sur.

Vía a La Calera , desde el peaje Patios hasta la carrera Séptima, en sentido oriente–occidente.

Vía a Choachí, desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar, en sentido oriente–occidente.

Planear, la mejor estrategia

El reversible por la Séptima y el pico y placa regional no eliminan los trancones, pero sí pueden reducirlos si los conductores se informan y ajustan sus horarios.

Revisar la placa, elegir bien la hora de regreso y entender cómo funcionará la Séptima este domingo y lunes puede marcar la diferencia entre un retorno llevadero y uno para olvidar.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.