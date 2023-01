Roban a bomberos que fueron a atender una emergencia en Bogotá

La bicicleta era de un sargento de la estación de bomberos de Garcés Navas, en Engativá. Foto: Cortesía

Aprovechando que algunos de los bomberos de la estación Garcés Navas (Engativá) había salido a atender una emergencia, un hombre, que quedó registrado en cámaras de seguridad, ingresó al lugar y hurtó una bicicleta, avaluada en unos $2 millones.

“Todo paso mientras salíamos a atender un servicio. Inmediatamente la máquina sale de la estación, el ladrón ingresó por la parte de atrás a robarse la bicicleta”, indicó una de las bomberas de la estación.

El hurto no habría tardado más de 30 segundos, y a pesar de que se alertó a las autoridades, hasta ahora la bicicleta, que era de propiedad del sargento de la estación, no ha sido recuperada. Mientras tanto, se trabaja para tratar de identificar al responsable, pues a pesar de que quedó grabado, su rostro no ha podido ser identificado a plenitud.

“Hay otros videos de la parte externa en el que se ve al ladrón cuando pasa, se percata que la puerta está abierta, esperó que la máquina saliera y aprovecha ese momento para hacer el cambio de la bicicleta, entró con una bicicleta en mal estado y salió con una avaluada en más de $2′000.000, la del sargento de la estación”, agregó la bombera.

Según vecinos de la zona, este hecho de inseguridad no sería el único, por lo que solicitaron a las autoridades de seguridad y control hacer mayor presencia con el fin de cercar a los delincuentes y evitar hurtos de este tipo.

