Roban a ciclista cerca a Monserrate: lo amenazaron con una pistola y lo hirieron

El ciclista profesional David Santiago Cortés denunció que fue víctima de un violento atraco cerca de Monserrate en Bogotá. De acuerdo con su testimonio, un sujeto le habría disparado con un arma de balines en la frente, lo que lo dejó tendido en el suelo y con la cara llena de sangre.

Los hechos se presentaron en la madrugada del 14 de febrero, alrededor de las 5:00 a.m., cuando el joven de 23 años iba en su bicicleta a encontrarse con su equipo Phigma Cycling para recorrer la vía Choachí hasta una zona llamada el puente amarillo y devolverse. “Esa parte es super concurrida de ciclistas. Los martes, jueves, sábados y domingos es cuando hay más personas. Pero, generalmente, siempre hay muchos ciclistas. No me esperaba que esto pasara”, dijo el ciclista a El Tiempo.

Y cuando David iba llegando a la entrada de Monserrate, que fue el punto de encuentro del equipo para iniciar con el recorrido, fue atacado por un sujeto que salió de unos arbustos. ”Se me lanzó. Yo iba a la mitad de la calle, por lo que intenté esquivarlo hacia la izquierda, pero él tenía una pistola, no sé si aturdidora o de balines”, contó a El Tiempo.

Según el testimonio, en ese momento el ladrón le disparó en la frente, se acercó, lo empujó y se llevó su bicicleta, la cual tiene un precio cercano a los 20 millones de pesos.

“Se fue hacia el hueco que quedaba en dirección al Museo la Quinta de Bolívar y la Universidad de los Andes”, mencionó el ciclista a ese medio de comunicación. Finalmente, un taxista que presenció los hechos llamó a la Policía, la cual llegó minutos después del robo para buscar al delincuente y la bicicleta.

En medio de las averiguaciones, la víctima pudo conversar con un guardia de seguridad de un parqueadero ubicado en la calle 22, quien le contó que hay un sujeto que conocido como ‘El gato’ y que tiene fama de robar personas en la misma zona en la que robaron a David Santiago.

Y aunque la Policía pudo capturar al presunto ladrón, el ciclista no lo pudo identificar, ya que la hora en la que sucedieron los hechos aún no salía el sol y había bastante oscuridad en esa zona. Por otra parte, la bicicleta de David tampoco fue recuperada.

“La verdad significa mucho, duré mucho tiempo pagándola. Es que, además de un valor sentimental, es un esfuerzo de toda la familia, es duro”, le dijo el ciclista a El Tiempo. Por su parte, las autoridades no se han pronunciado frente a este caso.

