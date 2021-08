Robaron moto de atleta olímpico en Bogotá

En menos de 15 minutos, delincuentes desactivaron el seguro y se llevaron la motocicleta del marchista bogotano José Montaño, quien en los Juegos Olímpicos de Tokio terminó en el puesto 11, en la carrera de 50 kilómetros, destacándose como el mejor de los tres colombianos que participaron en esta competencia.

Según indicó Montaño en sus redes sociales, alrededor de las 10:00 p.m. del pasado viernes, parqueó la motocicleta frente a su apartamento, en el barrio La Estrada, de Engativá, e ingresó al lugar. Pocos minutos después volvió a salir, pero el vehículo ya no estaba. “Es triste que después de unos días de regresar de los Olímpicos a estar con mi familia, pasen estas cosas”.

En videos de cámaras de seguridad se evidencia que un hombre, que bajó de un carro, se acercó a la motocicleta con un elemento con el que desactivó el seguro del timón. Después, el sujeto saca un casco, se sube a la moto y se la lleva.

Sumado a esto, Montaño afirma que, luego de hacer la publicación en redes sociales, ha recibido llamadas en las que le piden hasta cuatro millones para recuperar el vehículo, así como lo amenazaron para que no dijera nada. “Realmente no sé si tienen la moto o no, porque he preguntado que si es así me manden evidencia, pero no contestan. Unos me dicen que la tienen por los lados de las Ferias, Bosa y Suba. Es difícil”, dijo a Noticias RCN.

La motocicleta la había comprado poco antes de viajar a Tokio, para facilitar su movilidad al Centro de alto rendimiento, donde hace sus entrenamientos. Además, indicó que hace poco sus padres también fueron víctimas de un robo. “Hace más o menos tres meses, cinco ladrones entraron a la casa de mi familia, que vive cerca, para robarles los celulares”, aseguró Montaña a Noticias Caracol. El deportista ya hizo la correspondiente denuncia. Según las autoridades, el caso ya es investigado por la Sijín.

En los primeros seis meses de este año, las autoridades han reportado 2.600 hurtos de motocicleta, un 42,2% por encima de lo registrado en el mismo periodo de 2020, y 9% más en comparación con las mismas fechas en 2019. Este delito, junto a las lesiones personales, son los que más han aumentado este año en la ciudad, mientras que a la baja se destaca el hurto a comercios.