Robo de moto cerca a centro comercial desató persecución y disparos en Kennedy

Vecinos captaron la balacera en el sur occidente de la ciudad. La Policía confirmó que se generó en medio de un hurto. Foto: Archivo Particular

La tarde de este jueves, en atención a un hurto ocurrido en inmediaciones a un centro comercial de la localidad Kennedy, las autoridades iniciaron una persecución que se extendió hasta el barrio Boitá y terminó con un tiroteo que atemorizó a los vecinos. La Policía de Bogotá aclaró sobre lo sucedido.

Vecinos de este barrio registraron los múltiples disparos. “Agáchese porque están dando bala”, se escucha en las grabaciones de los residentes, en medio de voces de temor. A través de un comunicado, la Policía de Bogotá narró cómo sucedieron los hechos:

“Una persona hurtó una motocicleta cerca a un centro comercial, inmediatamente las zonas de atención son alertadas y luego de recibir la información de las características de este hombre, se inician las labores de búsqueda y es interceptado en el barrio Boitá”.

Sobre el origen de los disparos, las autoridades informaron que “fueron realizados por un ciudadano que se percató de la situación. Más tarde fue trasladado al CAI más cercano para verificación y establecimos que el arma de fuego cuenta con los permisos para porte”.

#Bogotá | En el barrio Carimagua, en la localidad de Kennedy; se registró una balacera. Al parecer todo sucedió por un intento de hurto 📹Cortesía pic.twitter.com/cdN8hTeGWY — Doomo Editorial (@DoomoEditorial) October 9, 2025

Policía disparó a dos ladrones que intentaron robarlo

Un muerto y dos heridos dejó un intento de asalto en el occidente de Bogotá, el pasado fin de semana. A plena luz de día del sábado 4 de octubre, un sujeto encañonó a un ciudadano que resultó ser un Policía, quien reaccionó con su arma de dotación. El uniformado también fue herido en el sitio.

Una cámara de la avenida Primero de Mayo captó toda la acción ocurrida en horas de la mañana. En los videos que circularon en redes sociales, se observa cómo uno de los asaltantes abordó por la espalda al uniformado y lo amenazó con un arma de fuego. Una vez el delincuente despojó al Policía de sus pertenencias, otro hombre en moto se acercó para recoger a su cómplice, momento en el cual, el uniformado sacó su arma de dotación y disparó contra los dos sujetos.

Según el coronel Jhon Zambrano, comandante Operativo de Control y Reacción Policía Metropolitana indicó: “en medio de un forcejeo, uno de los presuntos delincuentes esgrime un arma de fuego, intimidando a nuestro uniformado para despojarlo de sus pertenencias, quien en uso de la legítima defensa, y utilizando su arma de propiedad, los lesiona. En este hecho, uno de los hombres fallece en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a centro asistencial”.

