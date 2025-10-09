Capturan a tres ladrones tras violento hurto en Ciudad Berna, sur de Bogotá

Momento en el cual la Policía logró la captura de los rompevidrios. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Dos hombres de 27 y 33 años fueron capturados en las últimas horas luego de robar a una familia que se movilizaba en su vehículo. Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad Berna, en la localidad de Antonio Nariño, donde los delincuentes usaron la modalidad de romper los vidrios del carro para cometer el hurto.

Según las autoridades, los sospechosos se movilizaban en un automóvil particular, desde el cual vigilaban a sus víctimas y actuaban aprovechando los semáforos en rojo o los trancones.

Al detenerse los vehículos, descendían rápidamente, rompían los vidrios con armas cortopunzantes, robaban los objetos de valor y escapaban en cuestión de segundos.

Con esta misma modalidad, robaron las pertenencias de una familia en una vía secundaria de Ciudad San Bernardo. Sin embargo, esta vez, las voces de auxilio alertaron a una patrulla que realizaba labores de vigilancia en la zona.

Los uniformados reaccionaron de inmediato, activaron un plan candado y lograron cerrarles el paso a los delincuentes tras una corta persecución. Durante el procedimiento, la Policía confirmó que uno de los capturados tenía antecedentes por feminicidio y hurto agravado, y que ambos estaban vinculados con otros casos similares en el sur de Bogotá.

En el operativo fueron recuperados los objetos hurtados minutos antes, además de armas cortopunzantes y el vehículo utilizado para los robos en diferentes sectores de la ciudad.

Hurto a personas en Bogotá

El hurto a personas sigue siendo uno de los delitos que más afecta a los ciudadanos. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, entre junio y agosto de 2025 se registraron 33.315 casos, lo que representa un aumento de 3.371 denuncias frente al mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 29.944 casos.

No obstante, en la localidad de Antonio Nariño, la Policía Metropolitana de Bogotá reporta una reducción del 4 % en el hurto a personas, con 67 casos menos en comparación con 2024 y la captura de más de 545 personas por diferentes delitos.

Las autoridades invitan a la ciudadanía a seguir fortaleciendo el trabajo conjunto bajo el Trinomio de la Seguridad (Autoridades, Comunidad y Policía Nacional), con el fin de continuar construyendo entornos más seguros y una mejor convivencia ciudadana.

