Robo de celular terminó en homicidio: capturan al presunto agresor en Soacha

La captura de un hombre de 24 años permitió esclarecer, al menos de manera inicial, un homicidio ocurrido en medio del robo de un teléfono celular en la Comuna 2 del municipio de Soacha. El señalado agresor fue ubicado pocas horas después del brutal ataque con arma blanca que le propinó a la víctima tras un operativo apoyado en cámaras de seguridad y testimonios de la comunidad.

Según la información revelada por la Policía de Soacha, el crimen se produjo en jurisdicción del barrio Prado Vegas, cuando la víctima fue interceptada en la vía pública para robarle su celular. En medio del atraco se inició un forcejeo ante el cual el atacante utilizó un arma cortopunzante y le propinó seis heridas, que resultaron fatales.

Tras el ataque, el presunto responsable intentó huir del sector. Su ubicación fue posible mediante el cierre de algunas vías y el seguimiento de registros de videovigilancia, además de labores de vecindario que permitieron reconstruir su recorrido posterior al crimen.

El capturado fue puesto a disposición de la justicia y deberá responder por el delito de homicidio. De acuerdo con los registros judiciales, presenta anotaciones previas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Un juez definirá su situación jurídica mientras avanzan las investigaciones para precisar las circunstancias del robo y del ataque que terminó con la muerte de la víctima.

