Publicidad

Home

Bogotá

Robo de celular terminó en homicidio: capturan al presunto agresor en Soacha

El hombre fue detenido en flagrancia en la Comuna 2. La víctima recibió seis puñaladas durante el asalto ocurrido en el barrio Prado Vegas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
20 de febrero de 2026 - 12:05 p. m.
Los hechos ocurrieron en el sector de Prado Vegas, en la comuna 2 del municipio. El señalado fue capturado en flagrancia.
Los hechos ocurrieron en el sector de Prado Vegas, en la comuna 2 del municipio. El señalado fue capturado en flagrancia.
Foto: Policía de soacha
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La captura de un hombre de 24 años permitió esclarecer, al menos de manera inicial, un homicidio ocurrido en medio del robo de un teléfono celular en la Comuna 2 del municipio de Soacha. El señalado agresor fue ubicado pocas horas después del brutal ataque con arma blanca que le propinó a la víctima tras un operativo apoyado en cámaras de seguridad y testimonios de la comunidad.

En contexto: “$100 mil semanales, no se dejen matar”: las amenazas que empujaron las protestas en Soacha

Según la información revelada por la Policía de Soacha, el crimen se produjo en jurisdicción del barrio Prado Vegas, cuando la víctima fue interceptada en la vía pública para robarle su celular. En medio del atraco se inició un forcejeo ante el cual el atacante utilizó un arma cortopunzante y le propinó seis heridas, que resultaron fatales.

Tras el ataque, el presunto responsable intentó huir del sector. Su ubicación fue posible mediante el cierre de algunas vías y el seguimiento de registros de videovigilancia, además de labores de vecindario que permitieron reconstruir su recorrido posterior al crimen.

El capturado fue puesto a disposición de la justicia y deberá responder por el delito de homicidio. De acuerdo con los registros judiciales, presenta anotaciones previas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Un juez definirá su situación jurídica mientras avanzan las investigaciones para precisar las circunstancias del robo y del ataque que terminó con la muerte de la víctima.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Bogot+a

Noticias de Cundinamarca

Inseguridad en Soacha

Homicidios en Soacha

Joven asesiando en Soacha por robarle un celular

 

Olegario (51538)Hace 1 hora
El Brayan de barrio popular que, según el señor Petro, sale a robar un celular para regalárselo a la novia porque de otro modo (honesto) no puede llevarle un detalle tan romántico. Yo no creía que fuera cierto lo dicho por el infeliz que tenemos de presidente hasta cuando lo escuché diciéndolo en una de sus salidas en los medios. Estos HH.PP. les aplican la pena de muerte a sus víctimas, pero cuando un héroe los da de baja, salen los alcahuetas de los DD.HH. a tratar de joder al justiciero.
Bueno Bueno(20426)Hace 1 hora
Ya había robado y estaba libre. Y posiblemente lo suelten, porque la captura no siguió el protocolo, porque se vencieron los términos, etc. Hasta que mata a otro para volver el ciclo infinito
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.